La chat delle mamme, poi gli insulti e le botte: follia davanti a un asilo a Napoli

Dagli insulti sul gruppo WhatsApp alla botte. È finita in zuffa una discussione tra mamme degli alunni di un asilo a Scampia (Napoli) per questioni organizzative legate alle attività scolastiche. Le donne, che in chat se l'erano dette di cotte e di crude, sono poi venute alle mani davanti alla scuola. Le telecamere di sorveglianza di un negozio vicino all'istituto hanno immortalato la scena. Circostanza che ha permesso agli investigatori di risalire all'identità delle persone coinvolte nel parapiglia: sette, tutte denunciate per rissa.

La chat delle mamme

Se non ci fosse di mezzo un'indagine, verrebbe da pensare a uno di quegli sketch esilaranti che girano sui social. E invece di comico c'è ben poco in questa storia. Tutto nasce da una banale (si fa per dire, visti i risvolti) discussione in chat. Ogni settimana la scuola offre la possibilità ai genitori di partecipare alle attività della scuola per monitorare e seguire l’andamento dei propri figli e assicurarsi che le promesse didattiche siano rispettate. La partecipazione avviene su turni: non più di due genitori per volta, da concordare tra gli interessati. Una regola semplice e di buon senso. Accade però che una mamma decida di modificare arbitrariamente il giorno di visita, senza considerare le eventuali sovrapposizioni con i turni degli altri. La decisione viene comunicata dalla diretta interessata sul gruppo WhatsAppdella classe: " Quel giorno c i vado io ". Apriti cielo.

La rissa

In men che non si dica, sulla chat monta un "caso" senza precedenti. E dalle civili rimostranze si passa ben presto a insulti e offese. Nulla di insolito (chi partecipa a queste chat infernali lo sa bene). Se non fosse che il giorno seguente la discussione riprende fuori dalla scuola e, neanche a dirlo, dalle parole si arriva addirittura alle mani. A iniziare sono due mamme, poi si aggregano le altre. Alla fine della fiera sono in sette ad accapigliarsi davanti all'istituto. Qualcuno avverte i carabinieri della stazione di Scampia, che si precipitano sul posto. Alla vista dei militari, il gruppo di litiganti si disperde. Faccenda chiusa? Mica tanto. Quella zuffa è stata immortalata dalle telecamere di un attività commerciale: le immagini sono chiare e permettono nel giro di poche ore di identificare le donne coinvolte. Come è finita? Sette mamme sono state denunciate per rissa.