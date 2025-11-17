Chef Klugmann, ristorante allagato: "Danni e clienti evacuati. Aspettiamo ancora la Protezione Civile"

Il maltempo che la scorsa notte si è abbattuto sul Friuli-Venezia Giulia, portando i suoi più drammatici effetti a Brazzano di Cormons (Gorizia), ha provocato ingenti danni anche all'"Argine a Vencò", il ristorante di cui è proprietaria la chef Antonia Klugmann, 46 anni.

Si tratta, come segnalato dall'ex giudice di Masterchef, della seconda alluvione che ha colpito la zona in cui sorge il ristorante stellato nel giro di appena un anno e mezzo, senza considerare il fatto che alcune sale erano appena state riaperte al pubblico dopo un lungo ma necessario periodo di attesa e di restauro.

Le ore più drammatiche si sono vissute nella serata di ieri, quando, come spiegato dalla chef, il livello dell'acqua si è alzato improvvisamente, facendo scattare l'allarme. L'esondazione dello Judrio ha allagato il locale, che si trova nelle sue vicinanze, invadendo la sala principale, le cucine e tutte le stanze al pianterreno. "Ieri sera l'acqua si è alzata in modo sospetto, abbiamo chiamato i Vigili del fuoco che hanno evacuato i clienti e i dipendenti attorno all'una di notte" , racconta Antonia Klugmann sui suoi profili social.

"Ma poi nessuno è tornato a darmi una mano, il piano terra è rimasto allagato tutta la notte, ora è pieno di fango. Un disastro: più resta così, più si rovinerà" , aggiunge la titolare del ristorante stellato, "la fatica di una vita buttata... Senza contare che anche frigo e congelatore sono staccati da stanotte, un bel danno pure quello".

Una situazione drammatica, già vissuta poco tempo fa dalla chef. "Questa è la seconda volta che siamo alluvionati in un anno e mezzo" , ricorda infatti la ristoratrice triestina. "Ho dovuto aspettare 18 mesi per poter risistemare le sale danneggiate, perché i muri si devono asciugare. Le avevamo inaugurate una settimana fa".

Le condizioni di tutta l'area hanno complicato le operazioni dei soccorritori, intervenuti per aiutare i cittadini

"Ho bisogno di aiuto, di sacchi... so che in zona ci sono anche dispersi, prego la Protezione civile di arrivare il prima possibile".

in difficoltà, e anche Antonia Klugmann attende l'arrivo degli operatori: