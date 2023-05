"75 invitati intossicati". Lo chef stellato Marco Sacco va a processo

La sentenza sulla causa che vede lo chef stellato Marco Sacco e la direttrice di sala Raffaella Marchetti imputati per il caso di intossicazione che ha coinvolto 75 invitati a un banchetto nuziale organizzato nel ristorante Piccolo Lago di Mergozzo sarà pronunciata dal tribunale civile di Verbania il prossimo 20 dicembre.

Cosa è accaduto

Un processo che affonda le proprie radici nel 10 settembre del 2021, quando nel celebre ristorante che si affaccia sul lago Mergozzo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, fu organizzato un pranzo di matrimonio. Una location mozzafiato per gli ospiti, che consumarono le portate del raffinato menu proposto da un locale famoso anche per essere stato premiato con due stelle Michelin.

Tutto perfetto, almeno fino a qualche ora dalla conclusione del banchetto, quando alcuni dei convitati iniziarono a lamentare dei sintomi riferibili a un'intossicazione alimentare, tra cui forti dolori addominali, nausea, vomito e dissenteria. Qualcuno dei partecipanti fu in quell'occasione addirittura costretto a recarsi al pronto soccorso per ricevere delle cure adeguate. Chiaro che l'elemento in comune per tutti coloro che riportarono delle conseguenze, 75 in tutto, era il pranzo di matrimonio a cui avevano preso parte qualche ora prima nel ristorante Piccolo Lago di Mergozzo.

Le indagini

Da quel momento presero il via le indagini da parte degli inquirenti. Le verifiche effettuate dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni (Nas) di Torino consentirono di rilevare che all'origine del problema: vi era una partita di vongole avariate: queste, servite crude ai partecipanti in un risotto con borragine, erano risultate contaminate da norovirus.

Sono una cinquantina le parti offese a essersi costituite nel processo che si è successivamente generato: sono state avanzate complessivamente richieste di risarcimento per diverse decine di migliaia di euro. Gli imputati sono, per l'appunto, lo chef stellato del ristorante Piccolo Lago di Mergozzo Marco Sacco e la direttrice di sala Raffaella Marchetti. Il pubblico ministero Fabrizio Argentieri ha contestato a entrambi i reati di lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.

Dal canto loro, gli avvocati degli imputati puntano invece il dito contro l'azienda importatrice delle vongole, il cui legale rappresentante è stato sentito nel corso dell'udienza odierna in camera di consiglio: secondo Sacco e Marchetti le vongole sarebbero state servite senza essere prima trattate. Al termine della discussione, è stato determinato il rinvio al prossimo 20 dicembre.