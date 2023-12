Choc in carcere a Salerno, agente sorpreso con droga estrae la pistola e fugge

Una notizia sconcertante arriva dal carcere di Salerno. Un agente della polizia penitenziaria, trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ha reagito violentemente ai controlli degli uomini della Guardia di finanza, arrivando anche a puntare la pistola d'ordinanza per poi darsi alla fuga. Il soggetto, stando alle ultime informazioni rilasciate, è già stato fermato.

Cosa è successo

Emerge, ancora una volta, una situazione ormai fuori controllo all'interno delle carceri italiane. Non solo sovraffolamento e detenuti ingestibili – la casa circondariale di Salerno è recentemente stata teatro dell'ennesimo caso di violenza da parte di un carcerato straniero nei confronti di alcuni agenti – ma anche, purtroppo, fenomeni di trasgressione alle regole da parte degli uomini in divisa che dovrebbero invece far rispettare l'ordine.

Si tratta, fortunatamente, di casi isolati. Gli agenti della polizia penitenziaria svolgono il loro dovere con onore e grandi sacrifici. Tuttavia quanto avvenuto a Battipaglia (Salerno) è preoccupante.

Alcuni uomini delle Fiamme Gialle stavano effettuando, con l'ausilio dei cani antidroga, dei controlli di prevenzione all'interno della casa circondariale di Fuorni. Proprio in questa circostanza, l'agente di polizia penitenziaria è stato colto sul fatto mentre stava cercando di introdurre delle sostanze stupefacenti all'interno della struttura.

L'uomo è stato dunque fermato, ma avrebbe subito risposto con estrema violenza. Sfoderando la pistola d'ordinanza, infatti, l'ha puntata contro la propria comandante, presente in quel momento, e i militari della Guardia di finanza. In questo modo è riuscito a darsi alla fuga e ad evitare l'arresto.

La cattura e il fermo

Salito a bordo di un'auto, l'agente si è allontanato dal carcere, ma la sua fuga è durata poco. Il soggetto è infatti stato fermato in via Bologna, traversa di via Domodossola, nelle immediate vicinanze di un liceo. Ad occuparsi dell'inseguimento e del fermo sono stati i militari delle Fiamme Gialle affiancati dai carabinieri della compagnia locale e dagli agenti della polizia di Stato. Dal momento che l'uomo era armato, ai residenti è stato chiesto di restare chiusi in casa fino al termine delle operazioni.