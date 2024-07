Choc a Milano, trovato il cadavere di un uomo in un giardino pubblico

Ascolta ora 00:00 00:00

Giallo a Milano dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di nazionalità straniera. Secondo quanto riferito sino ad ora dagli inquirenti, il cadavere è stato rinvenuto in un giardino pubblico di Canegrate e ora si indaga per comprendere che cosa sia accaduto.

Il ritrovamento

Stando alle informazioni rilasciate sino ad ora, l'uomo è stato trovato senza vita all'alba della mattinata di sabato 27 luglio, in un giardino pubblico di Canegrate, all'altezza di via Marconi. A quanto pare il corpo si trovava vicino a una panchina. Effettuato il ritrovamento è stato dato l'allarme (intorno alle ore 4.00) e sul posto si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno subito dato avvio alle indagini. Una volta portato via il corpo, sono stati eseguiti i rilievi.

Successivamente è stata effettuata l'idenficazione del cadavere. Si tratta di un uomo tunisino di 38 anni, non residente a Canegrate. Ancora non si conoscono le cause del decesso, anche se gli inquirenti si interrogano sull'origine di alcune ferite presenti sul corpo. Il soggetto, infatti, presentava dei tagli superficiali su entrambi gli avambracci, anche se, stando al medico legale, quelli lesioni non avrebbero potuto causare il decesso. Si cerca di capire che cosa sia accaduto. Nei pressi del luogo in cui è stato trovato il corpo sono stati visti alcuni cocci di bottiglia.

Le indagini

Del caso, come abbiamo detto, si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Legnano, che non escludono alcuna pista, neppure quella dell'omicidio. Al momento, però, si propende di più verso l'ipotesi del malore, che avrebbe colpito il 38enne all'improvviso.

La domanda a cui cercano di rispondere gli investigatori è se insieme all'uomo si trovasse qualcuno, magari poi fuggito a causa della situazione. In questo caso, infatti, scatterebbe la denuncia di omissione di soccorso.

Le indagini sono in corso, e la procura della Repubblica ha disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso.