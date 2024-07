Choc a Palermo, carabiniere morso da ragno violino muore a 52 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Palermo dove un carabiniere di 52 anni ha perso la vita dopo essere stato morso da un ragno violino. La vittima si chiama Franco Aiello, un militare dell'Arma che operava nel servizio di scorta. L'uomo stava trascorrendo alcune ore in campagna quando si è imbattuto nell'aracnide, e purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

La puntura di ragno

L'episodio si è verificato domenica scorsa. Aiello aveva trascorso la giornata in campagna, a Palermo. La sera, una volta tornato a casa, si era accorto di uno strano arrossamento alla caviglia. Una condizione a cui inizialmente non aveva forse dato peso. Poi, in breve tempo, la situazione è degenerata. Mercoledì scorso la corsa al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, dove è stato immediatamente ricoverato a causa delle sue condizioni.

Purtroppo, nonostante l'impegno dei medici, non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita. Il 52enne è morto nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 luglio dopo un'agonia durata giorni. Secondo i medici non ci sono dubbi che il decesso sia da collegare alla puntura di ragno.

Chi era Franco Aiello

Carabiniere del servizio scorta, Franco Aiello lavorava presso il tribunale di Palermo. Era era originario di Isola delle Femmine. Gli amici lo ricordano con grande affetto.

" Caro Franco qui mancherai a tutti, i ricordi, sono l'arma più potente di tutte: nessuno è in grado di cancellarli e quelli più forti sopravvivono persino al tempo che fugge senza pensare alle vittime che miete. Mancherà soprattutto la tua sincerità, il tuo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo; mancherà di te il tuo essere amico e confidente, il tuo essere custode prezioso di tanti nostri segreti" , si legge in uno dei tanti messaggi lasciati sui social.

Il ragno violino

Gli esperti raccomandano di fare sempre molta attenzione alla puntura di questo ragno, potenzialmente letale. Noto col termine scientifico di Loxosceles rufescens, il ragno violino non ha un comportamento aggressivo e tende a fuggire se minacciato, ma in alcuni casi può comunque attaccare per difendersi. Il suo nome deriva da una macchia scura che ha sul dorso. Lo si può trovare in varie località del mondo, anche in Italia.

Si tratta di una specie riconoscibile per il

suo colore che va dal marrone al giallo, e per la macchia a forma di violino. Rispetto a tanti altri ragni, ha sei occhi, invece di otto. Le suesono medio-piccole: si va dai 7 ai 12 millimetri.