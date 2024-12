Truffato e scaraventato sull'asfalto dalla sua auto in corsa. Tragedia sfiorata a Parma

Ascolta ora 00:00 00:00

Immagini agghiaccianti quelle che arrivano da Parma, dove un uomo, spinto fuori da un'auto in corsa, è stato trascinato per diversi metri sull'asfalto sotto lo sguardo attonito degli altri automobilisti. Il soggetto, come si è appreso poi, era rimasto vittima di una truffa, e per portare avanti il loro piano i malviventi non si erano posti alcun limite morale.

La scena choc in via Emilia

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'incredibile vicenda si è verificata a Parma lo scorso venerdì 13 dicembre. L'allarme è stato dato nella mattinata, quando alcuni automobilisti che transitavano lungo la statale 9, su via Emilia, si sono trovati ad assistere alla scena. Un uomo era stato scaraventato fuori da un'auto bianca che procedeva lungo una trafficata statale. La vettura, come segnalato da molti, aveva una targa di prova.

Gettato fuori dalla vettura, l'uomo ha fatto il possibile per restare aggrappato alla carrozzeria e salvarsi. Appeso al mezzo con entrambe le braccia, è stato trascinato per diversi metri sull'asfalto. Non solo. Consapevole che la vittima si stava disperatamente tenendo all'auto, il conducente della vettura ha fatto il possibile per liberarsene, frenando e sbandando di continuo. Le conseguenze avrebbero potuto essere terribili. La vittima avrebbe infatti potuto anche morire. Per fortuna, dopo essere stato a lungo trascinato, l'uomo è riuscito a rimettersi in piedi, presentando solo qualche contusione.

Ovviamente sono state chiamate le forze dell'ordine.

La truffa con l'auto in prova

Si è poi scoperto che la vittima era un uomo di 54 anni. Il soggetto, soccorso allo svincolo della tangenziale, zona ex Salamini, ha raccontato di essere stato vittima di una truffa. Tre uomini lo avevano convinto a caricarli a bordo e a fare un giro con loro su quell'auto in prova. Una volta in viaggio, tuttavia, lo avevano scaraventato fuori dalla vettura, così da impossessarsene.

Riusciti a liberarsi del

54enne, i tre criminali si sono allontanati, facendo perdere le loro tracce. La vittima si è rivolta alle forze dell'ordine e ha sporto denuncia. Leper risalire ai responsabili sono in pieno corso.