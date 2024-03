Choc a Reggio Calabria, spara alla nuora e lei si getta dal balcone per salvarsi

Paura questa mattina a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di 84 anni ha sparato alla nuora, riducendola in gravi condizioni. Per tentare di sfuggire alla furia dell'anziano, la donna si è gettata dal balcone, provocandosi serie ferite. Sul caso indagano ora gli inquirenti, intenzionati a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda.

Il litigio, gli spari, la caduta

Secondo quanto riferito sino ad ora dagli inquirneti, l'episodio si è verificato nel corso della mattinata di oggi, sabato 23 marzo, intorno alle ore 10.00. A quanto pare l'84enne Francesco Gullace si è presentato a casa della donna, una 42enne di origini tunisine. I rapporti fra i due, infatti, non erano buoni. Si sarebbero già verificate in passato delle frizioni fra lei e i genitori del marito.

Fra suocero e nuora sarebbe dunque insorta una furiosa discussione. L'anziano, stando alla ricostruzione, avrebbe protestato, pretendendo di vedere i nipotini. A risposta negativa della 42enne, avrebbe estratto la pistola che aveva con sé, cominciando a fare fuoco. Sarebbero stati quattro i proiettili sparati, e due di questi hanno effettivamente colpito la donna, ferendola al torace e alla gamba destra. Terrorizzata e nel disperato tentativo di salvarsi la vita, la nuora si è gettata dal balcone, cadendo da una certa altezza. L'allarme è stato dato subito dopo.

Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, la 42enne è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale locale. Considerate le sue gravi condizioni, è stata subito trasferita al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove è stata sottoposta a intervento chirugico. Oltre alle lesioni riportate all'addome e alla gamba, la donna presentava una serie di abrasioni e fratture provocate dalla rovinosa caduta dal balcone. La vittima si trova attualmente ricoverata e la sua prognosi è riservata anche se, come riferito dai medici, non si troverebbe in pericolo di vita.

L'arresto

Quanto all'84enne, l'uomo si è spontaneamente consegnato alle forze dell'ordine una volta realizzato quanto fatto. L'anziano si è presentato al Commissariato e ha raccontato agli agenti ciò che aveva fatto. Del caso si sta occupando la procura della Repubblica di Palmi. A coordinare le indagini del caso è il pubblico ministero Elio Romano.

L'arma utilizzata dall'anziano, una calibro 9 con matricola abrasa, è stata sequestrata.