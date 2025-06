Giallo a Torino: donna trovata morta nella sua casa

Giallo a Rivalta di Torino, dove una donna è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine, che non escludono alcuna pista.

Secondo le prime informazioni trasmesse alle agenzie di stampa, il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi - giovedì 26 giugno - in una casa di Rivalta, in provincia di Torino, in via XXV aprile, al civico 23. Gli inquirenti si sono precipitati sul posto, mettendosi al lavoro per cercare di ricostruire le dinamiche del decesso. Per adesso non sono state rese note le generalità della vittima. Al momento ogni ipotesi è valida, anche se gli investigatori ritengono che possa trattarsi di un caso di femminicidio.

Sul posto stanno operando i carabinieri della stazione locale, accorsi subito dopo la segnalazione. A raggiungere la zona anche il pubblico ministero di turno. A dare l'allarme sarebbe stato il figlio della vittima, che ha contattato il 118. La vittima è una donna sui 50 anni, che viveva al secondo piano della palazzina. Sarebbe la moglie del 55enne che questa mattina è stato recuperato senza vita dalle acque del lago Grande di Avigliana.

L'ipotesi più accreditata è che si tratti di un caso di

Questa mattina il 55enne è stato visto gettarsi in acqua. Malgrado il tempestivo interento dei vigili del fuoco, e i disperati tentativi di rianimarlo, per lui non è stato possibile fare nulla.