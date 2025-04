Choc a Roma, 21enne mangia un panino e muore: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Roma sotto choc per quanto accaduto a una ragazza di soli 21 anni morta dopo aver accusato un malore di fronte alle sue amiche. Stando alle informazioni filtrate sino ad ora, la giovane aveva da poco mangiato un panino, dunque tutto farebbe pensare a una possibile allergia alimentare.

Secondo quanto riferito alle agenzie di stampa, la vittima è una ragazza americana che si trovava in viaggio studio in Italia. Si trattava dunque di una studentessa Erasmus. Insieme a delle amiche si sarebbe recata in un ristorante sito in via Giovanni de Agostini, zona Casilina, per acquistare e consumare un semplice panino. A quanto pare la 21enne alloggiava nelle vicinanze del locale.

Ancora da comprendere cosa possa essere accaduto. Dopo aver mangiato il panino, la giovane ha accusato un malore, tanto che sono stati chiamati i soccorsi. A raggiungere la zona sono stati gli operatori sanitari del 118, giunti in ambulanza, che hanno tentato il possibile per salvare la vita alla studentessa. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Temendo si trattasse di una grave reazione allergica, alla giovane sono state somministrate ben due dosi di cortisone. Non solo. I soccorritori hanno insistito con oltre 30 minuti di massaggio cardiaco. Nulla è tuttavia servito per evitare il peggio. La 21enne è deceduta.

Le autorità locali cercano ora di comprendere che cosa sia accaduto. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato oltre al personale della Asl.

Lo scopo è capire se sia stata un'allergia alimentare a uccidere la ragazza, o se si sia trattato di altro. Al momento il corpo della studentessa è stato affidato all'autorità giudiziaria e pare abbastanza certo che sarà svolta un'autopsia.