Scippatore massacrato dai passanti. Il pestaggio in un video: choc a Roma

È diventato virale nelle ultime ore il video di un giovane pestato barbaramente da alcuni passanti che lo avrebbero accusato di aver scippato una vecchietta. Le immagini, riprese da un abitante che era affacciato alla finestra, hanno avuto luogo in via Manfredonia a Roma, nella zona del Quarticciolo, la mattina di giovedì 7 settembre.

Il ragazzo, un cittadino indiano di 26 anni, è stato preso a calci, pugni e spintoni finché non è caduto a terra. "Ha scippato una vecchietta sto pezzo de m..." si sente dire da una voce fuori campo. A un certo punto qualcuno gli si avvicina colpendolo con un casco, altri gli sferrano colpi a mani nude. Le immagini forti sono state rilanciate dal sito Welcome to favelas. Una donna dall'alto esclama: "Ma ve rendete conto 'ndo vivemo? Allontanatevi dalla macchina de mi fija" . Il Quarticciolo è da tempo al centro di episodi di degrado, come risse e lanci di bottiglie in pieno giorno, dovuti molto probabilmente all'intensa attività di spaccio nella zona.

Il giovane aggredito ha riportato una frattura del setto nasale, giudicata guaribile in 30 giorni. La mattina dopo è stato processato per direttissima per rapina ma, stando a quanto si apprende, i militari avrebbero acquisito il video e sarebbero sulle tracce anche degli autori del pestaggio, probabilmente sei. L'episodio di giustizia «fai da te» divide al momento i social. La maggioranza si è schierata a favore dei ragazzi del quartiere: in un sondaggio svolto da Welcome to favelas tra i suoi utenti, risulta che l'87% di quelli che hanno risposto è decisamente a favore dei picchiatori.