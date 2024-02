Choc a Varese, studente accoltella una professoressa

Paura questa mattina in una scuola di Varese, per la precisione l'istituto professionale Enaip, in vi Uberti, quando uno degli studenti si è avventato su una professoressa, colpendola con un'arma da taglio. La donna è stata ferita alla schiena ed è stato subito dato l'allarme. Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine locali.

Cosa è successo

Ancora violenza nelle scuole, una situazione denunciata da tempo sia dai presidi che dagli insegnanti. Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 5 febbraio. Intorno alle 8, ossia all'apertura della scuola, lo studente avrebbe preso di mira la professoressa, e l'avrebbe accoltellata all'ingresso dell'istituto con un coltellino a serramanico. Il condizionale è d'obbligo, perché sulla vicenda occorre ancora fare chiarezza.

Si è subito scatenato il panico. La docente è stata immediatamente soccorsa dal personale scolastico, e sul posto si sono precipitati i soccorsi con un’automedica e un’ambulanza della croce rossa di Varese. A raggiungere la scuola anche le forze dell'ordine locali, che dovranno ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e fare luce sulle eventuali responsabilità.

La docente in ospedale

Ad essere stata accoltellata è una professoressa di 57 anni. La donna ha riportato una ferita alla schiena e per questa ragione è stata accompagnata in codice giallo in pronto soccorso dell'ospedale di Varese dove ha ricevuto assistenza medica. Secondo quanto riportato da Varesenews, la donna avrebbe riportato tre ferite sulla schiena.

Quanto allo studente, gli agenti della squadra volanti della polizia di Stato hanno provveduto a disarmarlo e a metterlo in stato di fermo.