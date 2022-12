Cinghiale fa lo slalom tra le auto: paura a Roma

Prosegue a Roma il problema dei cinghiali. Ancora una volta, un ungulato è stato segnalato nella zona di Gregorio VII, poco lontano dalle mura vaticane. Alle 20.45 circa, infatti, un cinghiale nero, ancora più pericoloso con il favore della notte, ha sorpreso gli automobilisti facendo lo slalom tra le vetture che transitavano tra via Gregorio VII e la circonvallazione Cornelia, nel quartiere romano dell'Aurelio. Fortunatamente, tutti i veicoli sono riusciti a schivare l'ungulato, che si è diretto successivamente verso via Baldo degli Ubaldi.

Ovviamente attoniti i cittadini, perché nonostante siano ormai intercettati quotidianamente in numerosi quartieri di Roma, la loro presenza resta comunque desta sorpresa. I cinghiali si concentrano prevalentemente nel quadrante nord-occidentale di Roma e proprie le vie Gregorio VII e Baldo degli Ubaldi sono quelle in cui sono stati visti con maggiore frequenza. In questa parte di Roma si trovano alcuni parchi, tra i quali il Pineto, che sorge non troppo distante dal parco dell'Insugherata. Le aree verdi di questa parte di Roma costeggiano le strade cittadine e questo favorisce il passaggio dei cinghiali, attratti spesso dai sacchi della spazzatura che popolano le strade romane.

Nonostante siano animali selvatici, i cinghiali di Roma sembrano non essere per nulla intimoriti dalla presenza umana, come ha dimostrato una famigliola di ungulati, circa 10 esemplari, che lo scorso settembre è stata avvistata davanti a Villa Carpegna in direzione di via Gregorio VII. Sono spesso i passanti a segnalare i cinghiali che passeggiano per Roma, impauriti per le possibili conseguenze di un loro attacco. A temere maggiormente sono soprattutto i proprietari dei cani, perché il rischio è quello che gli animali vengano a contatto, con la paura che ci sia uno scontro.

Fortunatamente, il cinghiale che questa sera faceva lo slalom tra le auto non ha causato conseguenze ma è andata diversamente a Viareggio qualche giorno fa, dove un giovane è rimasto ferito sulla Variante Aurelia in provincia di Lucca. Il ragazzo, un ventenne, avrebbe spiegato ai soccorritori che l'animale ha improvvisamente attraversato la strada e per evitarlo si è cappottato con l'auto.