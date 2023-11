"Stranieri vivono in case popolari con auto da 70mila euro". La denuncia di FdI

"In un plesso di case popolari fiorentine, ho notato alcuni assegnatari extracomunitari che posseggono auto da oltre 70mila euro e 250 cavalli di cilindrata. Alla faccia della povertà e delle famiglie italiane che ne hanno bisogno. Sindaco, se ci sei batti un colpo". Questa la denuncia di Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d'Italia a Firenze, che ha poi annunciato l'intenzione di presentare un'interrogazione per chiedere all'amministrazione comunale Pd di far luce sulla questione e fornire spiegazioni. A rendere noto l'episodio è stato lo stesso consigliere FdI sulla propria pagina Facebook, spiegando di essere stato messo al corrente di questa particolarità da alcuni residenti del medesimo complesso di alloggi popolari situati in via Baracca. Stando a quanto dichiarato, nei garage degli immobili in oggetto sarebbero parcheggiate alcune auto di lusso, di proprietà di alcuni cittadini originari dell'Europa dell'Est. Persone che, nonostante ciò, vivrebbero comunque nelle case popolari.

Si tratterebbe di Mercedes e di vari suv dal valore di mercato superiore ai 60mila euro. Ed è proprio su quest'ultimo punto che Draghi ha posto l'attenzione, richiamando anche il regolamento che disciplina l'assegnazione degli alloggi pubblici Secondo l'ultimo bando in materia pubblicato dal Comune di Firenze nel 2021, la cui graduatoria è stata aggiornata lo scorso mese, per inoltrare la richiesta il richiedente non può avere un Isee superiore a 16.500 euro. Altri requisiti richiesti sono l' ”assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25mila euro". Per poter partecipare al bando, infine, anche il patrimonio mobiliare del nucleo familiare che fa domanda per la casa popolare non può superare quota 25mila euro.