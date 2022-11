Non c'è tregua per gli eco-vandali: vernice anche contro la sede Rai

Alcuni militanti del movimento ecologista Extinction Rebellion hanno rovesciato questa mattina secchiate di vernice verde sulla scalinata, sulle vetrate e sulla facciata della sede Rai di Milano in via Villasanta, in zona Sempione. Secondo quanto reso noto, il loro gesto è stato fatto per protesta contro quello che definiscono "il silenzio assordante dei media sulla crisi ecologica e climatica". Un gruppo di attivisti, che intendevano consegnare una lettera al caporedattore del Tgr, si sono incollati all'ingresso principale del palazzo e altri sono saliti sul tettuccio dell'edificio e hanno affisso uno striscione.

Cosa è successo

La protesta, che ha bloccato il traffico in via Villasanta, si è conclusa verso le 10.30 con l'intervento della forze dell'ordine, che hanno identificato alcuni dei manifestanti e trascinato via di peso gli ecologisti. Il flash mob contro il silenzio, a loro avviso, del servizio pubblico televisivo sulla crisi climatica, è stato organizzato questa mattina da alcuni attivisti di Extinction Rebellion che hanno esposto striscioni e fatto scritte sui muri e sui vetri, lanciando alcuni barattoli di vernice verde sull'ingresso dell'edificio.

Le domande degli ambientalisti

Tutto è andato in scena alle 9.30 di mercoledì 30 novembre all'esterno della sede Rai di corso Sempione a Milano. La Polizia di Stato è intervenuta e ha identificato una decina di partecipanti, alcuni dei quali erano saliti su una tettoia. Sul tettuccio dell’edificio è stato affisso uno striscione con la frase “DiRai la verità” , accompagnato da “Che aria respiriamo, non parlate di maltempo, no alla pubblicità fossile”. Su un altro striscione si leggeva invece la domanda: “La Rai dice la verità sulla crisi eco-climatica?”, con due possibilità di risposta: Sì/No.

I due gruppi hanno scritto una lettera al caporedattore del telegiornale con alcune richieste. Sul profilo Twitter di Extinction Rebellion Italia è stata postata una foto del flash mob di questa mattina accompagnata dalla scritta: “Davanti alla sede Rai di Milano è in atto un’azione di resistenza civile degli attivisti di Extinction Rebellion. Chiedono di poter parlare con il caporedattore del Tgr per porre 3 richieste tra cui quella di un bollettino quotidiano sulla qualità dell’aria”.

