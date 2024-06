"La collana! La collana!". I raid della banda degli accecatori

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova banda criminale in azione per le strade di Milano; stavolta si è trattato di un gruppo di giovani nordafricani, armati di spray urticante, che si avvicinavano con una scusa alle vittime per poi entrare in azione e derubarle. Le forze dell'ordine sono riuscite a catturare quattro membri del gruppo, ma l'allerta rimane alta.

I colpi messi a segno

Come riportato da Il Giorno, che sta seguendo il caso, soltanto nella serata di ieri la banda di giovani criminali è riuscita a seminare scompiglio. Le prime vittime sono state un 30enne albanese e sua sorella, raggiunti dai malviventi mentre si trovavano in zona Darsena. I due fratelli stavano bevendo una birra con un cugino, quando alcuni nordafricani si sono avvicinati, chiedendo loro se avessero visto un accendino. In tutto erano cinque ragazzi, e con questa scusa sono riusciti a circondare i tre. Erano circa le 2.50 del mattino. L'attacco è scattato subito. Alcuni ragazzi del gruppo hanno provato a strappare dal collo del 30enne una collana d'oro, incontrando però la sua resistenza. Altri membri della gang hanno allora preso di mira la sorella. "La collana, la collana!" , le avrebbero intimato, finendo col farla cadere. Nel parapiglia, qualcuno è riuscito a impossessarsi della collana del 30enne, che ha poi contattato le autorità locali per denunciare il furto.

La nottata all'insegna della criminalità è poi proseguita. Raggiunto il piazzale di Porta Genova, la banda ha preso di mira un ragazzo di 27 anni che si trovava con gli amici davanti al locale Bobino. Afferrato malamente per un braccio, il giovane si è quasi visto sfilare l'orologio, ma è riuscito a impedirlo. A quel punto i malviventi sono ricorsi allo spray urticante per farlo desistere. A raggiungere la zona sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile, già allertati per la precedente rapina. Coordinandosi con i colleghi della centrale operativa, sono riusciti a individuare i giovani criminali, alcuni dei quali si trovavano nascosti tra alcune vetture parcheggiate in via Pichi.

I fermi

I militari sono riusciti a catturare i primi due membri della banda, un 17enne e un 19enne, entrambi egiziani. Poco dopo è stato preso anche un altro diciottenne. Un quarto componente del branco è stato invece fermato nei pressi della stazione Barona ed è risultato avere 17 anni. Rintracciato dai carabinieri, il quinto elemento è riuscito a scappare dopo aver usato lo spray urticante su uno degli uomini in divisa. Adesso le autorità lo stanno cercando. In tutto, per il momento, sono quattro i soggetti catturati. Tutti egiziani. Nel corso dei fermi, i militari hanno anche rinvenuto della refurtiva.

A quanto pare ogni componente della banda ha dei precedenti alle spalle, sia per furto e rapina che per porto di oggetti atti ad offendere. I due maggiorenni si trovano ora dietro le sbarre del carcere San Vittore di Milano; mentre i minorenni sono finiti nella casa circondariale minorile Beccaria.

Le vittime della serata sono state accompagnate in ospedale.

I due fratelli aggrediti in zona Darsena sono stati accompagnati al Policlinico, dove hanno ricevuto una prognosi di cinque giorni, mentre il carabiniere contro cui era stato usato lo spray urticante è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Anche per lui, per fortuna, nessuna seria conseguenza.