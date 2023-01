Colpisce con la gamella l'agente e lo manda in ospedale: la follia del nigeriano

Sarebbe stato aggredito da un detenuto originario della Nigeria, che avrebbe sin da subito denunciato problemi di comportamento. Mentre tentava di calmarlo, quest'ultimo lo avrebbe colpito più volte con la ciotola utilizzata per consumare i pasti, mandandolo in ospedale. Protagonista della vicenda è un agente della polizia penitenziaria di Genova, portato al pronto soccorso dell'ospedale proprio nelle scorse ore a seguito dell'aggressione che ha subìto. A rendere noto l'episodio in questione, riportato dalla stampa locale, è stato Fabio Pagani, segretario Uilpa Liguria. Lo straniero, ristretto presso la casa circondariale di Marassi, avrebbe dato per l'ennesima volta in escandescenze, danneggiando la cella. E se la sarebbe presa a più riprese con il poliziotto intervenuto per riportarlo alla calma, utilizzando la gamella a mo' di arma.

Gliel'avrebbe quindi sbattuta ripetutamente sulla testa, prima che alcuni colleghi intervenissero in suo aiuto. L'agente è stato precauzionalmente portato dai sanitari del nosocomio cittadino, a seguito delle ferite riportate (fortunatamente giudicate guaribili in qualche giorno, a quanto pare). Alla luce di quanto accaduto però, il sindacato pone nuovamente l'attenzione sulla questione legata alla sicurezza, in quanto non si tratterebbe di un fatto del tutto inedito nel penitenziario ligure. Già lo scorso mese ad esempio, altri due agenti furono costretti a ricorrere a cure mediche, dopo esser stati aggrediti da sei detenuti che erano stati scoperti in possesso di due telefoni cellulari (e non avevano alcuna intenzione di separarsene).