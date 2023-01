Comix & Games Expo 2023 torna in versione invernale: per gli appassionati del fumetto e dei giochi

Torna a Milano “Comix & Games Expo 2023”, edizione invernale, organizzata da Comis Lombardia. Il festival del fumetto dedicato al mondo dei comics che due volte all’anno fa sognare grandi e piccini, due fine settimana, il primo il 28/29 gennaio, il secondo il 13/14 maggio 2023, dalle ore 10 alle 20.00, ingresso gratuito per i bambini sotto i sei anni.

Il grande salone accoglie tutti gli appassionati dei fumetti, dei giochi e del mondo cosplay, una edizione quella invernale di sabato 28 e domenica 29 gennaio organizzata nel Parco Esposizioni di Novegro; facilmente raggiungibile da Lambrate con navette gratuite dedicate, treno, metro e bus, per immergersi nel mondo fantastico dei fumetti, dei comics, dei manga, ritrovare i propri eroi, vivere una realtà dove i protagonisti sono i giochi e le storie raccontate con fantasia.

Un appuntamento che ci porta nel mondo dei comix e dei giochi, due giornate da dedicare al mondo dell’immaginario.

Lo spazio dedicato a questa ottava edizione è di 20.000 metri quadrati, suddiviso in aree, sono a disposizione dei visitatori anche il parco di 80.000 metri quadrati e 5.000 posti auto, sportello bancomat, servizio guardaroba.

L’area del Padiglione A è organizzata con spazi espositivi e la sezione dedicata alla cultura orientale con la presenza dell’associazione Ochacaffè, per immergersi nella cultura giapponese tradizionale e pop; presente anche K-ble Junglesi che, oltre ad occuparsi del mondo pop giapponese, si interessa anche di quello coreano, cinese, tailandese, ecc. proponendo momenti di musica K-Pop e J-Pop, con ballo e canto. L’area del Padiglione B è quella ludica, dedicata ai giochi da tavolo, di strategia, di carte e molti altri.

Nell’area del Padiglione C, la fiera mercato con 150 espositori, dove trovare manga, comics americani, produzioni europee e molti altri fumetti per soddisfare tutti i gusti dei visitatori; molto interessante anche la presenza della Scuola del Fumetto di Milano con workshop e un’area Videogames con numerose postazioni di gioco per immergersi nelle realtà virtuali e partecipare ai tornei. L’area del Padiglione D diventa il più grande villaggio cosplay italiano, con sfilate e moltissime attività, sono attesi molti ospiti, tra questi la bellissima e sexy cosplayer e modella Genevieve Marie. Per finire, l’area del Padiglione E, dedicata interamente al Food, che pone al centro il cibo della cucina asiatica.

Anche in questa edizione di Comix & Games Expo è previsto un vasto programma di attività che comprende competizioni e tornei, stage e lezioni di fumetto impartite dalla Scuola del Fumetto di Milano, dimostrazioni di videogiochi e animazione. Non mancano spazi dedicati a card, gadget e abbigliamento, per sentirsi di appartenere totalmente, per i due giorni della manifestazione, al mondo dei comics e dei videogames.

Affascinante il ritorno del Cosplay Village di Epicos per tutti coloro che amano trasformarsi e partecipare ai contest, sabato 28 gennaio con il “Soft Cosplay Contest”, dove è sufficiente presentarsi sotto al palco al momento dell’inizio per sfilare e mostrare al pubblico il proprio costume; domenica 29 gennaio con l’ “Epic Cosplay Contest”, un vero e proprio concorso, dove i concorrenti devono iscriversi e sottoporsi alla valutazione di una illustre giuria composta da personaggi, professionisti, appartenenti ad associazioni e all’universo cosplay.