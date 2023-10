Como, accoltella la fidanzata durante la lite: 21enne trovata in un lago di sangue

Prima la lite, poi la furiosa aggressione, conclusasi con un brutale accoltellamento: adesso una giovane di 21 anni lotta fra la vita e la morte nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Sant'Anna di Como. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, a colpirla sarebbe stato il fidanzato di 24 anni, già sottoposto a fermo.

Cosa è accaduto

I fatti, stando alla ricostruzione, si sono verificati nella tarda serata di ieri, giovedì 12 ottobre, all'interno dell'abitazione condivisa dalla coppia, in via Bixio. Tutto sarebbe cominciato con un acceso litigio. Purtroppo la situazione sarebbe rapidamente degenerata e, a un certo punto, il 24enne avrebbe afferrato un coltello da cucina per scagliarsi contro la giovane compagna. La 21enne sarebbe stata accoltellata diverse volte e in varie zone del corpo, anche alla gola.

Secondo quanto riportato da QuiComo, il ragazzo avrebbe in un primo momento tentato di allontanarsi dalla casa, recuperando bancomat e contanti per poi recarsi alla stazione ferroviaria di San Giovanni. Prima di partire, però, avrebbe cambiato idea e sarebbe tornato dalla giovane per assicurarsi delle sue condizioni e chiamare i soccorsi.

A raggiungere via Bixio gli operatori sanitari del 118, che hanno trovato la ragazza riversa sul letto in un lago di sangue. Stabilizzata sul posto, la vittima è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como, dov'è tuttora ricoverata. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata.

Il fermo

Accorsi presso l'abitazione, gli agenti della polizia di Stato hanno trovato il 24enne in stato di choc. Fermato e portato in questura, il ragazzo ha cominciato ad agitarsi, prendendo a insultare e minacciare i poliziotti, fino ad aggredire uno di loro.

Si tratta di un varesino domiciliato però a Como. A quanto pare è un volto già noto alle forze dell'ordine locali, ed è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La polizia scientifica ha provveduto ad effettuare i rilievi all'interno dell'abitazione dove i due abitavano da qualche settimana. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire le dinamiche della vicenda.