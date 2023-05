A Milano si canta Bella ciao alla recita di fine anno: "Basta propaganda"

La famosa egemonia culturale di sinistra non è un concetto astratto di cui discutere alle tavole rotonde o nei forum preposti. O meglio, non è solo quello. È qualcosa di concreto e tangibile che è frutto di un innegabile impegno dell'intellighenzia rossa di imporre il suo come unico pensiero dominante. Per tanti anni è stato lasciato colpevolmente campo libero a questo tipo di colonizzazione ma ora che si cerca di cambiare le carte in tavola, gli stessi esponenti dell'intellighenzia, che si professano tutori della democrazia, gridano alla volontà di dittatura. Eppure, è così facile dimostrare il contrario, dimostrare cioè la prassi diffusa e radicata di indottrinamento della sinistra fin dalle scuole, dove viene influenzata la coscienza critica in formazione dei bambini e degli adolescenti.

L'ultimo caso in tal senso arriva da una scuola di Milano, la democraticissima e buonissima Milano in cui ci si strappa le vesti per i diritti Lgbtq e gli ideali green (a convenienza) ma si minimizzano le violenze e le aggressioni sessuali, soprattutto se compiute da stranieri. La propaganda della sinistra inizia proprio nelle aule delle scuole milanesi dove, come denunciano Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega, e Vanessa Ragazzoni, consigliere municipale leghista in Zona 2, durante la recita di fine anno della scuola media di via Adriano, i ragazzini intoneranno "Bella Ciao".

" Non è la prima volta che a Milano, ma anche in altre parti d’Italia, la politica si fa largo tra i banchi degli istituti. Guarda caso con un orientamento sempre di sinistra. Chiediamo un pronto intervento del Comune di Milano per fermare questa propaganda ", dicono le due esponenti del Carroccio. Il problema di base è l'indottrinamento dei più piccoli, pratica diffusa nelle scuole italiane da parte dei docenti schierati a sinistra: " Su certi temi le singole famiglie non possono essere scavalcate. Ingerenze politiche negli istituti non sono ammissibili ".