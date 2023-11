Milano, il Tar annulla l'obbligo dei sensori su camion: "Comune incompetente"

La giunta di Beppe Sala viene bocciata dal Tar: il divieto di accesso nelle zone di area B e C di bus e camion sprovvisti dei sensori dell'angolo cieco, previsto dal Comune di Milano, è stato infatti decretato nullo dal Tribunale amministrativo regionale lombardo. Secondo i giudici, infatti, il sindaco non può avere le competenze per normare in materia di circolazione stradale per quanto riguarda ordine pubblico e sicurezza: su questo ambito ha competenze "esclusive" lo Stato. Il ricorso era stato presentato da aziende di trasporto e Assotir con due reclami differenti che successivamente erano stati riuniti. Gli atti di Palazzo Marino a tal proposito sono stati così " integralmente annullati ".

Le sollecitazioni di Assotir vengono accolte "i n ragione dell'incompetenza del Comune ad adottarli - si legge nella sentenza -. È palese che un dispositivo volto a scongiurare incidenti in danno di pedoni e ciclisti risponda a un'esigenza di ordine pubblico e sicurezza ". Nel verdetto si legge che l'annullamento coinvolge " i veicoli di categoria M2 ed M3 destinati al trasporto di persone e quelli di categoria N3, destinati al trasporto merci con massa superiore a 12 tonnellate ". Per quanto riguarda i mezzi di categoria N2 (trasporto merci con massa superiore a 3,5 tonnellate, ma inferiore a 12 tonnellate), " essi sono raggiunti dall'annullamento in quanto la previsione impugnata si riferisce loro è inscindibilmente connessa con quella relativa ai mezzi di categoria N3 ".

L'obbligo nel capoluogo lombardo era scattato lo scorso primo ottobre (entrato ufficialmente in vigore il 2 visto che quel primo giorno del mese cadeva di domenica). Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 19.30, tutti i i mezzi pesanti possono circolare nella Ztl di Area B - che corrisponde a quasi tutta la città - soltanto se dotati di sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti, sia in prossimità della parte anteriore del veicolo sia sul lato del marciapiede, e di emettere un segnale di allerta. Oltre che di apposito adesivo che segnala il pericolo dovuto all'angolo cieco. Per tutti i mezzi pesanti e furgoni scattava quindi l'obbligo di adesivo per la messa in evidenza della presenza di tale rischio.