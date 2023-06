Concerto LoveMi in Piazza Duomo: metro Duomo chiusa e deviazioni tram

Questa sera, martedì 27 giugno, avrà luogo in piazza Duomo a Milano il concerto benefico LoveMi organizzato da Fedez, Doom Entertainment in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti per una raccolta fondi destinata a sostenere l’associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l'obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini. L’evento avrà inizio alle ore 18.00, ma come spesso accade in occasione delle manifestazioni del capoluogo lombardo, Atm ha disposto diverse modifiche al servizio di trasporto pubblico.

Chiusura stazione Duomo

A partire delle ore 11.30, su disposizione delle autorità di publica sicurezza, chiuderà la stazione Duomo per garantire l’arrivo del pubblico in occasione del concerto. In alternativa alla stazione Duomo sarà possibile utilizzare quella di Centrale, Loreto o Cadorna per potere cambiare linea. Per raggiungere la piazza, invece, sarà possibile scendere a a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Naturalmente, anche L’Atm Point di Duomo sarà chiuso tutto il giorno e, dunque, per qualsiasi necessità ci si potrà rivolgere agli sportelli di Cadorna o Centrale, aperti dalle 7:45 alle 20. Inoltre, dalle ore 11 saranno anche deviati i tram delle linee 2, 12, 14, 15, 16 e 19.

M1 e M3 chiudono più tardi

Le linee M1 e M3 rimarranno attive dopo il normale orario di chiusura. In particolare: M1 resterà in servizio tra Sesto FS e Molino Dorino/Bisceglie; la tratta Molino Dorino-Rho Fieramilano chiuderà al solito orario. M3 resterà in servizio sull’intera tratta San Donato-Comasina. Chiuderanno regolarmente, invece, le linee M2, M4 e M5 e, come tutte le sere, dopo la chiusura delle metropolitane sarà possibile utilizzare i bus sostitutivi insieme alle altre linee notturne.

Ecco tutti gli orari delle ultime partenze dal centro delle linee M1 e M2

M1:

per Rho Fieramilano: ore 0:14

per Bisceglie: ore 1:21

per Molino Dorino: ore 1:11

per Sesto FS: ore 1:14

M3:

per Comasina: ore 1:11

per San Donato: ore 1:11

Parcheggi aperti fino alle 2 di notte

Per l’occasione, anche i parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano, Bisceglie, Maciachini e San Donato resteranno aperti fino alle 2 di notte.