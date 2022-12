Concertone di fine anno a Roma, ecco chi si esibirà

Dopo lo stop di due anni causa pandemia, come annunciato il mese scorso, nella Capitale tornerà il Concertone di fine anno. Nelle ultime settimane il Comune di Roma ha pensato alle diverse location che potrebbero ospitare l'evento, come il Circo Massimo, i Fori Imperiali o piazza del Popolo, così come agli artisti e al programma.

Il Concertone a Roma: ecco gli ospiti

Saranno i Fori Imperiali a fare da sfondo alla kermesse. Ad essere invitati al Concertone di Capodanno 2023 a Roma tanti artisti, i cui nomi sono stati recentemente resi noti. Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro saranno i conduttori dell'evento, che sarà trasmesso da Rds 100% Grandi Successi, radio ufficiale.

Al Rome Restarts 2023 si esibiranno Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni. Questo quanto riferiscono da Roma Capitale, assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, principali promotori del festival.

Gli orari dell'evento

Il concerto comincerà nella serata del 31 dicembre 2022, alle ore 21.30, e andrà avanti anche dopo la mezzanotte e il brindisi di rito. Ci sarà un dj-set dedicato affidato a Dimensione Suono Roma.

Altre iniziative

Concluso il Concertone, a Roma si continuerà a festeggiare il nuovo anno anche nella giornata del 1 gennaio 2023. Sono previsti infatti oltre 70 eventi disseminati per tutta la Capitale, fra spettacoli, visite guidate e attività culturali.

La dichiarazione di Gualtieri

Entusiasmo da parte del primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri. " È importante dare il senso di una città che si rimette in moto, lavoriamo per potenziare l'offerta culturale. C'è una grande domanda e voglia di vivere momenti di cultura e aggregazione ", ha dichiarato il sindaco, come riportato dalle principali agenzie di stampa.