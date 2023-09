"Condotto lavico tappato": cosa può succedere ai Campi Flegrei

La forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 avvenuta ieri nell'area dei Campi Flegrei, oltre a spaventare e non poco la popolazione ha acceso il dibattitto tra gli esperti divisi tra chi è propenso all'evacuazione nei pressi delle scosse più forte e chi vuole evitare di creare inutili allarmismi.

Quali sono i rischi

" Se parli di Napoli pensi al Vesuvio. Chi abita ai Campi Flegrei però, sottoposto di continuo al bradisismo e agli sciami sismici, ha imparato che sotto ai piedi ha un vulcano che potrebbe diventare pericoloso", ha dichiarato a Repubblica Giovanni Macedonio, geofisico dell’Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La situazione attuale, però, ci dice che non c'è il rischio di un'eruzione imminente, tutt'altro: lo dice la storia (l'ultima risale al 1538) ma lo dicono soprattutto gli strumenti che hanno a disposizione gli esperti con i quali monitorano il vulcano h24. Se il terremo si solleva mediamente di 7-8 mm al mese è dovuto alla presenza del magma, che rimane in profondità, ma che " fa risalire in superficie gas ad alta temperatura che riscalda le rocce e causa sia il rigonfiamento che le scosse" .

Perché l'eruzione è poco probabile

I più moderni satelliti e Gps mostrano ogni giorno, agli esperti vulcanologi, la trasformazione del suolo oltre a misurare tanti altri parametri i più importanti dei quali sono temperatura e composizione di gas e acqua che escono fuori dal terreno. Anche i terremoti, sia pur più frequenti, non hanno le caratteristiche tipiche di un’eruzione imminente - spiega Macedonio - Campi Flegrei e Vesuvio, a differenza di Etna e Stromboli, hanno il condotto lavico tappato, coperto da strati di roccia. Questo rende meno improvvisa un’eventuale eruzione. Avremmo probabilmente qualche giorno per dare l’allarme" .

Ecco, è lì che si concentra gran parte dell'attenzione, a quella sorta di tappo che, fin quando c'è, fa dormire sonni tranquilli o comunque non troppo agitati. Dovesse "saltare", l'eruzione sarebbe di tipo esplosivo " cioè lanciando in aria gas e ceneri e con colate di lava ". La cenere espulsa arriverebbe anche ad alcuni chilometri di distanza in base al vento ma non è una situazione paragonabile al Vesuvio, per esempio. Per fare un paragone, l'ultima eruzione del 1538 aveva portato il terreno a sollevarsi fino a 20 metri, oggi è soltanto 1,1 metro più alto e ci sono voluti 12 anni. " Anche la quantità di magma nel sottosuolo è di gran lunga inferiore rispetto a 39mila anni fa ", rassicura l'esperto.

Nuovo sciame sismico