Le vie cittadine intitolate alle donne sono davvero poche, specie in rapporto alle strade dedicate a personaggi maschili. E il consiglio comunale dei ragazzi non transige: il sindaco e la giunta devono subito impegnarsi a porre le basi per arrivare a ridurre questo divario. Questo lo "scivolone" del quale si è resa protagonista nelle scorse ore l'amministrazione di centrosinistra di Misano Adriatico, il paese in provincia di Rimini noto in primis per il circuito dedicato all'indimenticato Marco Simoncelli. Due le particolarità della contestazione: la prima è che la critica è stata rivolta dagli studenti delle scuole medie di Misano e Rimini (che compongono il locale consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze) ad una parte politica che da anni fa del femminismo e della parità di genere due dei suoi cavalli di battaglia a livello nazionale (perlomeno a parole).

La seconda, più specifica e legata al territorio, è che difficilmente primo cittadino ed assessori potranno incolpare di questa "mancanza" amministrazioni di centrodestra: dal 1946 in poi infatti, alla guida del Comune romagnolo si sono succedute esclusivamente giunte di sinistra, fra PCI, DS e PD (in continuità con l'attuale primo cittadino Fabrizio Piccioni, eletto nel 2019, che è in buona sostanza un "indipendente di sinistra"). La questione era già stata sollevata lo scorso 8 marzo dagli stessi studenti-consiglieri di 13 e 14 anni, che in occasione della scorsa Festa della donna avevano esternato l'intenzione di presentare a chi amministra un report sulla toponomastica locale. E non si può dire che non siano stati di parola, visto che proprio pochissimi giorni fa hanno presentato i dati della loro ricerca agli amministratori. Un documento che hanno consegnato ai rappresentanti istituzionali e che fotografa la situazione attuale, fornendo stimoli e suggerimenti per future intitolazioni degli spazi delle loro città a grandi donne.