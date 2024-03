I ladri seriali... di uova di Pasqua. La strana coppia presa a Catania

Sono finiti in manette con l'accusa di furto aggravato in concorso una donna di 33 anni e un uomo di 70 che nei giorni scorsi erano riusciti a sottrarre a un supermercato di Fiumefreddo (Catania) un ingente quantitativo di uova di Pasqua, destinate alla vendita per la festività di questo periodo. I titolari dell'esercizio commerciale si erano resi conto di un importante ammanco sugli scaffali - a sparire erano state tutte uova di una nota marca italiana, per un valore di circa 400 euro - e per tale ragione si erano rivolti alle forze dell'ordine, che hanno dato immediato avvio alle indagini.

L'operazione, condotta dai carabinieri di Fiumefreddo, ha dunque portato al fermo della coppia. Il sospetto dei titolari del supermercato, ossia che qualche ladro stesse "visitando" il loro negozio, si è rivelato fondato. Ricevuta la denuncia, infatti, gli uomini dell'Arma si sono messi al lavoro, acquisendo i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale e prendendo visione delle immagini. In breve tempo gli investigatori hanno individuato una coppia sospetta che da giorni si aggirava per gli scaffali del supermercato. I due arrivavano sempre alla stessa ora e con fare vago riuscivano, di volta in volta, a prendere delle uova di Pasqua, nascondendole in alcune buste che avevano con loro. Un modus operandi ben rodato, che preveva anche un'eccellente via di fuga. Una volta ottenuto il bottino, infatti, la coppia non passava dalle casse, da cui sarebbe stato difficile andarsene senza pagare grazie al sistema antitaccheggio, ma sfruttava un'altra uscita, dove ovviamente non vi erano controlli. In questa maniera i due erano riusciti a mettere a segno i loro colpi.

Da qui la decisione dei carabinieri, in accordo con i titolari del supermercato, di tendere una trappola ai ladri, così da coglierli in flagranza di reato. Il giorno stabilito, i militari hanno atteso l'ora in cui la coppia metteva a segno i colpi. I due si sono effettivamente presentati in negozio all'orario previsto, passando dalla loro porta non munita di sistema antitaccheggio. Arraffate ben 14 uova, la coppia ha poi fatto per andarsene, sicura di essersi impossessata di un altro ricco bottino. Purtroppo per loro, gli uomini dell'Arma avevano visto tutto.

Convinti di averla fatta ancora franca, i due hanno attivato il meccanismo di apertura automatica della porta secondaria per poi raggiungere la loro vettura, una Fiat Panda lasciata nel parcheggio del supermercato, e caricare i dolci nel bagagliaio. I carabinieri hanno dato loro il tempo di salire all'interno dell'automobile e mettersi in viaggio, alla volta del casello autostradale, ma, percorsi circa 50 metri, l'auto è stata fermata.

I militari hanno provveduto al controllo del veicolo, recuperando subito le 14 uova di Pasqua sottratte, che avevano un valore complessivo di circa 300 euro. Poi è scattato l'arresto. Accusati di furto aggravato in concorso, la coppia di ladri è stata dichiarata in stato di fermo, come disposto dall'autorità giudiziaria. I responsabili, una donna di 33 anni di Catania e un uomo di 77 anni domiciliato a Belpasso (Catania), si trovano adesso ristretti agli arresti domiciliari.

Quanto alle uova, queste sono state riconsegnate ai titolari del supermercato.