"Criticità nell'accoglienza". E il prete pro immigrati finisce in tribunale

Nelle scorse ore, don Massimo Biancalani ha dovuto presentarsi in tribunale a Pistoia, alla luce di una denuncia presentata da Asl in merito alla gestione dell'accoglienza migranti. A renderlo noto è stato lo stesso "parroco dei migranti" di Vicofaro, in un video non privo di tratti surreali pubblicato sulla propria pagina Facebook nel quale accusa senza mezzi termini le istituzioni di non farsi carico dei richiedenti asilo. "Sono a Pistoia in tribunale in attesa dell'udienza del giudice. Abbiamo una denuncia dell'Asl a proposito della gestione dell'accoglienza dei migranti - le sue parole - siamo al paradosso: il pubblico abbandona i ragazzi in strada, non si cura di loro e invece di farsi carico di questa situazione denuncia chi cerca di dare una risposta. Credo sia una forma di ingiustizia difficilmente accettabile”.

Una denuncia, quella sporta dall'Azienda sanitaria, che riguarderebbe una serie di criticità sulle quali anche i residenti dell'ormai celebre frazione del Comune di Pistoia puntano il dito da parecchio tempo. Questi ultimi hanno inoltre più volte fatto presente come nel quartiere si siano verificati diversi episodi di micro-criminalità e degrado, accusando alcuni degli ospiti della struttura d'accoglienza transitati da Vicofaro. Ancora oggi, gli spazi parrocchiali ospitano decine di cittadini stranieri. Non sono mancati problemi legati alla sicurezza: secondo quanto riportato dalla stampa pistoiese, gli esponenti delle forze dell'ordine si sono visti costretti ad intervenire in almeno due occasioni poche settimane fa, a causa di alcune risse scoppiate fra migranti accolti. E nonostante il recente intervento del vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, i rapporti fra don Massimo e una parte consistente degli abitanti del quartiere sembrerebbero oramai ai minimi storici.

Nei mesi scorsi alcuni esponenti del Comitato residenti per Vicofaro hanno ad esempio denunciato don Biancalani per diffamazione, dopo che quest'ultimo li aveva accusati sui social network di aver aggredito lo scorso dicembre alcune persone intenzionate ad assistere alla messa. Lo scorso febbraio poi, i rappresentanti del Comitato e dei vicofaresi in generale avevano invece convocato una conferenza stampa presso il circolo MCL San Biagio di via Borgognoni, per porre ulteriormente l'accento sulle condizioni insostenibili di degrado nelle quali continuerebbe a versare Vicofaro a causa dell'esperienza di accoglienza portata avanti da don Massimo. Un incontro nel corso del quale avevano rivolto pesanti accuse al parroco, che quest'ultimo ha poi rispedito al mittente.

Ma la situazione resta critica: lo scontro fra don Massimo e i cittadini vicofaresi promette insomma di proseguire ancora a lungo.