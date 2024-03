Crolla un muro in centro a Roma: auto sepolte sotto le macerie

Tragedia sfiorata a Roma, in zona Trastevere, dove nella notte è crollato un antico muro in tufo alto sei metri e lungo venticinque in via San Francesco di Sales poco prima delle 23. Fortunatamente, quella non è una zona di movida come altre del quartiere dove, a quell'ora, si ritrovano migliaia di persone tra locali e trattorie per trascorrere il sabato sera. Al momento del crollo, nessuna persona passava per la via ma a essere rimaste coinvolte sono state diverse autovetture posteggiate, i cui danni sono irreparabili. All'arrivo dei vigili del fuoco, le auto erano completamente sommerse dalle macerie: ci sono volute ore per liberarle.

Impossibile conoscere le ragioni del crollo, anche se è probabile un cedimento strutturale dovuto alle piogge degli ultimi giorni e alla scarsa manutenzione del muro, di costruzione antica. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e i vigili del fuoco con il Nucleo Gos che dispone dei mezzi di movimento terra: per tutta la notte hanno lavorato per liberare il piano stradale e riaprire la circolazione. La costruzione era un muro di contenimento, non appartenente ad alcun edificio della zona, quindi non sussitono problemi per le numerose strutture residenziali. Il muro in tufo si trova, in linea d'aria, non distante dal carcere di Regina Coeli.

Stande alle testimonianze dei residenti, il muro non aveva dato in precedenza alcuna avvisaglia di crollo. Per evitare altri eventi simili, che solo per caso non ha coinvolto persone, i vigili del fuoco hanno disposto una verifica strutturale di tutte le costruzioni, e del muro superstite, per sincerarsi che non vi siano criticità nella stabilità. Sono numerosi i manufatti in tufo in quell'area di Roma, molti sono muri di contenimento per evitare gli smottamenti dalle colline circostanti, e ora si teme che possano esserci altre situazioni limite che potrebbero presentare criticità.