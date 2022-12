Cucinava senza indossare il copricapo: sanzionato chef a Napoli

Nel maxi blitz operato dalle forze dell’ordine a Napoli lo scorso fine settimana è incappato anche uno chef, multato perché non indossava il copricapo mentre preparava le pietanze per i suoi clienti. La norma prevede che i professionisti della cucina debbano indossare un cappello di stoffa, adatto a contenere tutta la capigliatura, per evitare che capelli e altri elementi indesiderati finiscano nei piatti. Quello che gli chef preparano, con i loro assistenti, finisce sulle tavole degli avventori: è cibo destinato al consumo e quindi per questo motivo i controlli sono molto severi. Eppure, sono in molti a dare il cattivo esempio. Anche in televisione gli aspiranti cuochi delle trasmissioni di cucina quasi sempre sono sprovvisti della tradizionale “toque blanche”, simbolo di un’intera categoria professionale.

La differenza, però, è sostanziale: gli chef in tv non servono i piatti che preparano che sono utili solamente ai fini della trasmissione, mentre i cuochi veri cucinano per i loro clienti e sono costretti a osservare le rigide leggi sul rispetto dell’igiene pubblica. Negli ultimi tempi i controlli delle forze dell’ordine si sono fatti più serrati a Napoli e provincia. L’ultimo weekend, in particolare, ha visto all’opera decine di agenti di polizia e carabinieri che hanno girato in lungo e in largo i luoghi della movida.

Il bilancio dell’azione delle forze dell’ordine è corposo: come riporta il quotidiano Napoli Today, sono state identificate 49 persone e denunciati 4 napoletani sorpresi di nuovo a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. A loro è stato notificato un ordine di allontanamento. I poliziotti in via Bisignano e in via Caracciolo a Napoli hanno controllato e hanno sanzionato due bar, di cui uno per omessa esposizione di licenze e della tabella dei prezzi dei prodotti destinati alla vendita e un altro, come già detto, per l'abbigliamento inadeguato del cuoco, poiché non indossava il cappello durante la preparazione di cibo.

Gli agenti hanno anche effettuato controlli a San Martino, in piazza Vanvitelli e in piazza Medaglie D’Oro, in via Falcone, in via Scarlatti e in via Giordano, dove hanno identificato 21 persone e controllato due autoveicoli.