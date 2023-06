Dado, comicità e allegria in scena al Diaz 7

Un comico esilarante, cabarettista e cantante per una serata coinvolgente, allegra e divertente, questo giovedì 8 giugno, al Diaz 7, a due passi da Piazza Duomo a Milano, con Dodo come protagonista della nona serata di FOOD & FUN, un ciclo di 12 eventi in programma fino alla metà di luglio - con cena e spettacolo - dedicata alla comicità, un filone che Diaz 7 persegue da sempre e che quest’anno è stata ancora più coinvolgente grazie all’accordo sancito con lo storico Caffè Teatro di Samarate.



Dodo è un personaggio amato e noto dal grande pubblico che, dagli anni ’90, non ha mai smesso di appassionare e divertire. Dalla sua presenza a Maurizio Costanzo Show, infatti, la sua simpatia virale e professionalità sono state apprezzate in programmi come Seven Show, Zelig, I Raccomandati, Top of the Pops, I migliori anni e Made in Sud fino alla collaborazione con Servizio Pubblico di Michele Santoro su LA7, in qualità di comico satirico.



Gli altri appuntamenti del palinsesto di eventi FOOD & FUN in scena al Diaz 7 fino all’estate vedranno la partecipazione di alcuni artisti del Blue Note, fino a performers d’eccezione, con cabarettisti noti al grande pubblico. Un ricco ventaglio di occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere in prima fila perchè Diaz 7 è un luogo che sorprende anche per la bellezza degli spazi interni, location dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati che consente di vivere un’esperienza hi-tech immersiva.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20.00 - per godere di emozioni uniche nel perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica di altissimo livello.

Ecco le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo (28 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni. Ci si può iscrivere all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7

Dado, artista eclettico

Intorno agli anni novanta raggiunge la notorietà nazionale con la trasmissione Maurizio Costanzo Show. Di seguito lavora con il suo gruppo musicale Dado e le Pastine in Brothers partecipando a programmi come Seven Show, Zelig, I raccomandati, Top of the Pops, I migliori anni e Made in Sud.

Nel 1995 pubblica l'album Vorrei. Con il gruppo si è esibito al Roma estate Foro Italico nel 1999 con La canzone più lunga al mondo - durata di 25 ore e un minuto - entrando nel guinness dei primati (record successivamente superato dai Folkabbestia).

Nel 2000 ha partecipato a Zelig - Facciamo cabaret e ha vinto il Premio Massimo Troisi. Comincia la sua tournée con lo spettacolo Suono, canto recito e ballicchio nel quale canta pezzi originali e altre canzoni che sono delle mini-cover di grandi successi. Partecipa a Sanremo contro Sanremo. Il 21 marzo 2006 esce il suo primo CD con le sue brevi canzoni 3/4 della palazzina tua e Canzoni Cihuahua.

Nel 2008 porta in scena lo spettacolo Onesto ma non troppo dichiarando di aver scelto il teatro canzone come suo punto di riferimento. Nel 2014 partecipa al programma comico Rai Made in Sud e inizia la collaborazione con Servizio Pubblico di Michele Santoro su LA7, in qualità di comico satirico. La collaborazione si estende anche sul web, con appuntamenti sul sito internet ddel programma. Nel 2015, a Imola, si esibisce sul palco della convention annuale del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Nel 2022 ritorna alla trasmissione Zelig su Canale 5.

