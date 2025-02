Degrado a Venezia: turista tedesco si mette a urinare a due passi da piazza San Marco

Ascolta ora 00:00 00:00

Choc a Venezia, dove un turista tedesco si è calato i pantaloni e ha urinato in calle delle Acque davanti alle tante persone presenti per partecipare al Carnevale. Una scena di degrado che ha lasciato attoniti coloro che si sono ritrovati ad assistere. Raggiunto dalla forze dell'ordine, l'uomo ha dichiarato di non essere riuscito a trovare un bagno, ma ciò non gli ha evitato conseguenze.

Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, il vergognoso episodio si è verificato nel corso della mattinata di sabato 22 febbraio. Erano circa le 11.30 del mattino quando gli agenti della polizia hanno notato la scena: un uomo si era abbassato i pantaloni e stava urinando nel bel mezzo delle Mercerie, calle delle Acque e a non troppo distanza da Piazza San Marco. Un'immagine che ha lasciato tutti a bocca aperta, sia residenti che turisti. Alcuni testimoni hanno a loro volta contattato le forze dell'ordine per segnalare ciò che stava accadendo.

Gli agenti, impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio, sono intervenuti subito, e hanno identificato il soggetto, rivelatosi essere un turista tedesco di circa 60 anni. L'uomo ha spiegato di non essere riuscito a raggiungere in tempo a un bagno. Ovviamente questa giustificazione non è servita: nei confronti del turista è scattata una multa da 450 euro, unita al daspo. Il fatto più sconcertante è che il turista non fosse da solo, ma si trovasse in compagnia della moglie e di un'amica.

La polizia locale ha applicato il regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia che all'articolo 31 recita: "È vietato espletare i propri bisogni fisiologici nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati. La violazione è punita con una sanzione da 25 a 500 euro".

Sono giornate molto intense per la città e per i tutori della legge.

In vista della zona si è riempita di turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Soltanto nella giornata di sabato sono stati registrati 130 mila visitatori, mentre per domenica erano attese altrettante persone. L'attenzione delle forze dell'ordine è massima.