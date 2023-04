Deraglia carro merci a Firenze, nessun ferito. "I disagi dureranno ore"

Disagi per i passeggeri in Toscana a causa di un deragliamento di un carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello. La circolazione ferroviaria sarà interrotta per l’intera giornata nella tratta che dal capoluogo arriva fino a Bologna. La comunicazione è stata effettuata da Rfi che ha precisato come, nonostante alcuni danni ai mezzi, non ci siano feriti. “La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna – si legge nel comunicato – sia sulla linea ad Alta Velocità sia su quella storica a causa dello svio di un carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello. Svio che ha provocato danni all'infrastruttura, ma nessuna conseguenza alle persone” .

Le corse interrotte

La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali delle corse, finché non sarà ripristinata l'efficienza dell'infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. “Insieme alle imprese di trasporto - fanno sapere i dirigenti di Rete ferroviaria italiana – stiamo riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione” .

Nell'interruzione sono coinvolti i servizi Alta Velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti dell’Alta Velocità fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà caotica per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse dell’Alta Velocità e dei regionali. A quanto si apprende da Trenitalia, i convogli dell'Alta Velocità, gli InterCity e i regionali possono subire ritardi fino a 180 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso. È attivo, in ogni caso, il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato.

Il precedente

Appena tre giorni fa, lunedì 17 aprile, c’era stato un altro incidente sulla stessa tratta ferroviaria e precisamente nelle vicinanze della stazione di Firenze Nord. A scontrarsi, in quel caso, erano stati due treni merci, poco dopo le ore 22, a causa di alcuni problemi tecnici di uno dei mezzi. Nell’urto ha riportato alcuni leggeri danni il locomotore del secondo treno e sono rimasti feriti due macchinisti, uno di 21 anni e uno di 36 anni, entrambi ricoverati in codice giallo al pronto soccorso di Careggi per traumi contusivi.