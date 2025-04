Design italiano, tre icone in mostra a Milano Linate

Ascolta ora 00:00 00:00

L’aeroporto di Milano Linate si trasforma in uno spazio dedicato al design e alla creatività grazie a un’esposizione speciale che permette a tutti i passeggeri in partenza di ammirare tre oggetti iconici della storia del design italiano.

L’iniziativa, realizzata in partnership con, incontrerà i numerosi visitatori attesi per la, i suoi appuntamenti che si intrecciano con quelli dele continuerà anche oltre l’evento, offrendo un’opportunità unica per conoscere e approfondire l’unicità e il valore creativo del design italiano.

Gli oggetti iconici esposti nell’area di attesa agli imbarchi sono: Casablanca, 1981 di– Memphis (Courtesy Memphis); UP5_6, 1969 (riedizione 2000) di– B&B Italia (Courtesy B&B Italia); Pratone, 1971 di– Gufram (Courtesy Gufram).Questa esposizione conferma la collaborazione di Sea con Triennale Milano, offrendo oggi l’inedita occasione di camminare tra tre opere iconiche del design italiano nello spazio insolito e dinamico del city airport della capitale del Design. Ma la collaborazione continua e in futuro ci saranno altre opere da ammirare.