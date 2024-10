Diaz 7 Milano, serata-evento con il comico Marco Marzocca

Ascolta ora 00:00 00:00

Serata a tutta comicità questo giovedì 24 ottobre nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano. Un evento da non perdere per ritagliarsi il “tempo del sorriso” grazie alla straordinaria partecipazione di un comico d’eccezione come Marco Marzocca, con una carriera di successo che l’ha visto approdare a programmi televisivi di fama tra cui spicca Zelig nei panni di Ariel, il curioso collaboratore domestico di Claudio Bisio, a intrattenere e divertire il pubblico.



Un momento di divertimento all’insegna della spensieratezza da non perdere grazie alla simpatia e all’ umorismo virale di Marco Marzocca, un comico unico e versatile per la sua innata capacità di catturare l’attenzione e divertire un pubblico trasversale. Occasione da non perdere, anche per gustare una cena da sogno e per l’esperienza da vivere all’interno di Diaz 7, un luogo d’intrattenimento capace sempre di sorprendere, in un crescendo di fantasia e curiosità.

Ad attendere gli ospiti sarà infatti una serata-evento piacevole e in totale relax per distrarsi dalla routine e trascorrere un momento di ilarità e convivialità senza fretta, in un luogo dove simpatia, intrattenimento e tante coccole sono di casa. L’ingresso all’evento a partire dalle ore 21 è libero fino a esaurimento posti e preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20 da una cena da veri intenditori, per rilassarsi anche nell’offerta enogastronomica nella piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e indimenticabili.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito”, vedranno fino alla fine dell’anno la partecipazione di grandi artisti con eventi dedicati alla comicità, al karaoke e, naturalmente, salottini sportivi e tanta musica, allegria e magia. Una rassegna con un variegato programma di eventi pensati per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flaghips Wincity. Oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, saranno infatti coinvolte anche le città di Roma e Catania in un caleidoscopio di serate per godere di ottimi momenti di spensieratezza, di aggregazione e piacevole intrattenimento, che non mancheranno di stupire il pubblico.



Queste le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo evento “Fatti una risata con Marco Marzocca” del 24 ottobre al Diaz 7 Milano (30 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20), chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA FINO DICEMBRE

MI Diaz - giovedì 24 ottobre - Comicità - Fatti una risata Marco Marzocca

MI Diaz - giovedì 31 ottobre - Quiz Music - Quiz Show

Roma - martedì 12 novembre - Comicità - Fatti una risata Marco Marzocca

MI Diaz - giovedì 14 novembre - Karaoke - Ke spettacolo

MI Diaz - giovedì 21 novembre

- Salottino Sportivo - Bombeer Nicola AmorusoCatania - giovedì 5 dicembre - DjSet: Dj On Stage - Dj Sally Bumps e Sara KariMI Diaz - giovedì 12 dicembre - Magia: Magicity - Andrea Paris