Diaz 7, serata di degustazioni con la Cantina Marchiopolo

Degustazione della Cantina Marchiopolo accompagnata da stuzzicherie - crostino di polenta con baccalà mantecato con franciacorta, cubi di milanese con rosè e brownie con grappa - venerdì 14 aprile, alle ore 19.00, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano. Quinta serata di FOOD & FUN, il ciclo di 12 eventi in programma fino alla metà di luglio, dedicata al benessere per la mente e il corpo, alla compagnia, alla piacevolezza di sorseggiare un bicchiere di buon vino, anticipando piacevolmente l’arrivo del week end.

Sarà una serata dove saranno gli ospiti i veri protagonisti, in una dialettica ed emozioni continue su quanto un buon bicchiere di vino accompagnato da finger food possano evoca piacere per il palato ma anche ricordi di sapori dimenticati o scoperta di mondi ancora inesplorati. Perché, citando Charles Baudelaire: “Nulla eguaglia la gioia dell’uomo che beve, se non la gioia del vino di essere bevuto”.

Regina di questo appuntamento il nettare di bacco proposto dalla Cantina Marchiopolo, un’eccellenza italiana del vino che propone il meglio di ogni territorio vinificando solo le annate eccellenti e che preserva e riscopre i vitigni autoctoni esaltandone il loro carattere. Occasione perfetta per tutti coloro che sapranno godere anche del contesto di un locale di tendenza che si distingue per la sua atmosfera raffinata e aggregante.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi FOOD & FUN 2023 al Diaz 7 fino all’estate vedranno la partecipazione di altri artisti del Blue Note in calendario per martedì 27 giugno, ed eventi dedicati all’arte digitale, alle degustazioni fino a esperienze del metaverso. Un ricco ventaglio di occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere sempre con entusiasmo e rilassatezza.

Diaz 7 è un luogo che sorprende anche per la bellezza degli spazi interni, dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere un’esperienza hi-tech immersiva.

Ecco le modalità di prenotazione obbligatoria per la degustazione (18 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome, data, numero dei partecipanti; chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.



TUTTI GLI APPUNTAMENTI FOOD & FUN

Venerdì 14 aprile Degustazione della Cantina Marchiopolo

Giovedì 20 aprile Digital Live Painting

Giovedì 4 maggio Caffè Teatro - Leonardo Manera

Martedì 23 maggio Metaverso

Giovedì 8 giugno Caffè Teatro - Dado

Martedì 27 giugno Blue Note Off Accordi Disaccordi - Maggie Charlton

Giovedì 6 luglio Performer Show SmallDream

Giovedì 13 luglio Dj set Get Far Fargetta

