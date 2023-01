Diciottenne non si ferma all’alt e investe carabiniere: entrambi ricoverati in gravi condizioni

Come in un film, questa mattina a Napoli i passanti hanno assistito a un terribile incidente che ha coinvolto due persone, entrambe finite in gravi condizioni in ospedale. L’episodio è accaduto in corso Arnaldo Lucci dove un giovane di 18 anni, a bordo di uno scooter, ha investito un carabiniere che gli intimava l’alt. Il militare aveva alzato la paletta chiedendo al ragazzo di fermarsi perché quest’ultimo continuava a effettuare manovre azzardate nel traffico con il suo motorino.

Il 18enne, invece di rallentare, ha spinto sull’acceleratore colpendo in pieno il militare. L’impatto è stato così violento che il centauro, senza casco, ha compiuto un volo di diversi metri. Il carabiniere è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, mentre il giovane è stato portato all'Ospedale del Mare. Per tutti e due la prognosi resta riservata anche se i medici hanno fatto sapere che non sono in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.