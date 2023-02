Lo sfregio a Oriana Fallaci: distrutta la targa nel parco a lei intitolato

La targa che indica la denominazione di un parco pubblico è stata distrutta, proprio nei giorni scorsi. Sembrerebbe un atto vandalico come tanti altri, a prima vista. Ma aggiungendo che lo spazio verde in questione è stato intitolato nel 2020 ad Oriana Fallaci, è sin troppo facile supporre come oltre al vandalismo fine a se stesso possa esserci qualcosa in più. Ed è quel che è successo a Pistoia, in Toscana, dove qualcuno ha vandalizzato e distrutto il cartello in questione. A rendere pubblico l'episodio è stata Cinzia Cerdini, consigliera comunale della Lega ed esponente della maggioranza che governa il capoluogo pistoiese da ormai sei anni. Anche l'amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Alessandro Tomasi ha stigmatizzato l'accaduto, con l'auspicio è che il vandalo possa essere individuato tramite le riprese delle telecamere del circuito di videosorveglianza.

La posa della targa avvenne tre anni fa, sempre su proposta della sezione locale del Carroccio approvata poi dal consiglio comunale. Alla cerimonia d'inaugurazione, oltre al primo cittadino, era presente anche Armando Manocchio, presidente dell’associazione nazionale "Una via per Oriana". Per la città toscana rappresentò anche un momento di ideale discontinuità, a livello simbolico: tradizionale roccaforte della sinistra, le elezioni comunali avevano fin lì sempre visto trionfare in successione cronologica il PCI, il PDS, i DS e il PD. Questo fino al 2017, quando Tomasi (esponente di Fratelli d'Italia) la spuntò sul candidato "dem" Samuele Bertinelli portando per la prima volta le forze di centrodestra dai banchi dell'opposizione a quelli della maggioranza. Una vittoria alle urne peraltro bissata anche alle comunali dello scorso anno, in quel caso senza nemmeno passare dal ballottaggio.