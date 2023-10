Dj-set nell'edificio occupato e inviti al vandalismo: la provocazione degli anarchici

Gli anarchici hanno occupato abusivamente a Firenze, ormai da qualche giorno, un fondo commerciale di proprietà di un istituto bancario. E proprio nelle scorse ore, hanno invitato la cittadinanza a raggiungerli portando le bombolette spray, per vandalizzare l'edificio ed " immaginare insieme la città che vogliamo" . Questa l'ultima idea del collettivo Corsica che appare alla stregua di una provocazione, con gli antagonisti che continuano a quanto pare a sfidare le istituzioni. Gli stessi protagonisti dell'occupazione avevano fatto sapere di aver agito in segno di protesta contro le politiche abitative che l'amministrazione comunale Pd intende adottare, iniziando dallo stop all'apertura di nuovi b&b. E dopo aver preso possesso del fondo, sembrano aver alzato ulteriormente l'asticella, invitando i fiorentini ad imbrattare le pareti dello stabile.

" Sessioni di writing: porta le tue bombolette, i muri non mancano - hanno scritto gli anarchici, in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del collettivo - hai idee per riempire lo spazio? Siamo aperti a tutte le proposte". Gìà ieri sera inoltre, gli antagonisti avevano organizzato una festa con dj-set all'interno dell'immobile occupato: "Bank Squat Party", il titolo che loro stessi hanno dato all'evento. Il collettivo si era reso già protagonista di altre occupazioni nelle scorse settimane, che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. E alla luce di tutto ciò, la Lega non ha risparmiato dure critiche tanto agli occupanti quanto alla giunta di centrosinistra, chiedendo un maggior impegno nel contrastare il fenomeno.