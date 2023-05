Vigili bloccano e manganellano una trans a Milano: il video choc

Immobilizzata con uno spray al peperoncino e ammanettata. Ma anche colpita con ripetute manganellate prima di essere immobilizzata. Le immagini finite sui social mostrano l'intervento di alcuni agenti della polizia locale di Milano nei confronti di una persona, che poi si scoprirà essere una donna transessuale di origini brasiliane. L'episodio documentato da un video amatoriale, sarebbe avvenuto in zona Bocconi nella mattinata odierna. Nel breve filmato si vede la concitatissima scena, con quella persona seduta a terra accanto a un cespuglio, attorniata da quattro "ghisa". Il forte suono di una sirena accesa copre l'audio.

Il placcaggio e le manganellate: le sequenze choc

La transessuale viene dapprima fatta cadere a terra e subito gli agenti tentano di immobilizzarla. Uno di essi, a un tratto, sferra delle manganellate contro di lei. E un altro agente aziona uno spay al peperoncino. Mentre la polizia locale cerca di ammanettarla, la signora si dimena e viene nuovamente colpita con vigore. Stavolta in testa. Le sequenze sono dure e appunto concitate: dal filmato non si capisce il contesto dell'intervento, non si intuisce per quale motivo la donna fosse stata fermata, né se fosse stata armata o in grado di procurare pericolo e in quale misura. Le uniche immagini disponibili sono appunto quelle che stanno facendo il giro dei social, suscitando anche commenti indignati per quel placcaggio che alcuni hanno definito sproporzionato ed eccessivo nelle sue modalità.

Aperta un'indagine interna

Al momento dalla polizia locale di Milano non filtrano dettagli sull’accaduto. Interpellato da ilGiornale.it, il comandante del corpo di polizia, Marco Ciacci, si è limitato a riferire: "Stiamo facendo degli accertamenti". Sono dunque in corso approfondimenti per capire la dinamica dell'accaduto e per avviare eventuali provvedimenti nei confronti degli agenti coinvolti. Il comando è in contatto con l'autorità giudiziaria "per attivare le necessarie azioni della magistratura". La Procura di Milano sta facendo accertamenti sul caso. Della vicenda è stata informato il procuratore aggiunto Laura Pedio e il procuratore Marcello Viola e ovviamente sarà aperto un fascicolo di indagine.

La prima ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito da Daniele Vincini del sindacato Sulpl, i vigili erano stati chiamati alle 8.15 dai genitori di una vicina scuola, in via Giacosa, zona via Padova, perché la donna transessuale - questa la versione riportata - aveva assunto un comportamento molesto. A quel punto sarebbe intervenuta una prima pattuglia della polizia locale, che avrebbe poi chiesto rinforzi. "Vi infetto, ho l'Aids", avrebbe anche gridato, descritta come in evidente stato di alterazione psicofisica. Così gli agenti hanno tentato di immobilizzarla, ma a fatica. "Ha iniziato a dare testate e s'è finta svenuta. Quando gli agenti hanno fatto i controlli li ha aggrediti" per scappare, riferisce Vincini. A quel punto è inziata la parte più violenta del tentativo di placcaggio, quella che si vede nel video. Quella che, in ogni caso, ha suscitato sconcerto e parecchie critiche.

Sala: "Fatto grave"

Lo stesso sindaco di Milano, Beppe Sala, interpellato a caldo sull'accaduto, ha affermato: "Mi sembra un fatto veramente grave". Però - ha aggiunto - "per potere formalmente intervenire è necessario che la polizia locale faccia una relazione, nelle more di questa relazione i vigili in questione sono stati messi in servizi interni. Poi alla luce del risultato della relazione si potranno fare due cose: prendere provvedimenti come ad esempio la sospensione o anche arrivare a fare una denuncia, cosa da non escludere, da parte nostra all'autorità giudiziaria". Il primo cittadino, pur esprimendo biasimo per l'episodio, si è comunque riservato di leggere la relazione che gli verrà presentata."Non voglio dire cose non precise e aspetto di leggere la relazione altrimenti rischierei di dare un commento generico e non posso farlo", ha concluso.