Donna colpita da un pugno di un estraneo per strada: knockout game?

Aggredita per strada senza alcuna ragione, questo quanto accaduto a una donna che stava camminando su un marciapiede a Quadraro, quartiere della zona sud-orientale di Roma.

Le autorità stanno indagando per cercare di risalire all'identità dell'assalitore, ma il timore è che si tratti dell'ennesimo caso di knockout game, un gioco violento che consiste nell'attaccare un passante, senza alcuno scopo, con il folle obiettivo di metterlo fuori combattimento.

L'aggressione

L'episodio nella serata dello scorso venerdì, intorno alle ore 20, quando la vittima stava passeggiando in viale Spartaco, all'Appio Claudio, trasportando con sé alcune buste.

A un tratto, stando al racconto di un testimone, un ragazzo l'ha raggiunta, ha allargato le braccia e le ha sferrato un violento colpo in pieno viso, centrandola all'occhio sinistro. Travolta dal violento impatto, la donna è caduta rovinosamente a terra, venendo poi soccorsa dai passanti.

Sul posto gli agenti della polizia di Stato, che hanno ascoltato il racconto della vittima e dei testimoni. Purtroppo la donna, sotto choc, non ha potuto fornire una descrizione accurata del suo assalitore. Il pensiero è andato subito al knockout game, perché non vi è stato alcun tentativo di rapina o scippo. L'aggressore si è "limitato" a colpire la vittima, senza tentare di portarle via qualcosa.

Allarme knockout game

Nato negli Stati Uniti, il gioco violento ha purtroppo preso piede anche in Italia, diventando virale. Tante le segnalazioni che arrivano dalla Capitale: denunce da Frascati, Albano Laziale, Quartiere Africano, Quarticciolo, piazza del Popolo, zona dell'Ostiense e dell'Eur. Gli inquirenti stanno seguendo ogni pista, ma si teme seriamente che possa trattarsi dell'ennesimo caso di knockout game.

Significativo il racconto che un testimone ha rilasciato a Roma Today. " Una signora stava camminado con la borsa a tracolla e due piccole buste nella mano destra mentre un ragazzo camminava verso di lei sullo stesso marciapiede ", spiega il testimone, " il ragazzo ha aperto il braccio come per giocare a tennis ed ha sferrato un colpo forte con la mano colpendo l'occhio sinistro. La signora è caduta a terra con le buste che le hanno attutito la caduta. Sembrava uno scippo, ma non ho la certezza perché la borsa non era facile da prendere ".

Subito dopo l'aggressione, il facinoroso ha continuato a camminare, allontanandosi come se nulla fosse. Soccorsa dai passanti, la vittima ha riportato una vistosa tumefazione all'occhio sinistro.