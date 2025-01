Bimba di 18 mesi ingerisce una batteria e finisce in rianimazione: il dramma a Catania

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura a Catania per le condizioni di una bambina di soli 18 mesi. La piccola ha infatti ingerito una batteria a bottone che, un volta nello stomaco, ha rilasciato gli acidi che conteneva al suo interno, provocando seri danni al trasto gastrointestinale. La piccola si troverebbe in condizioni gravissime.

Secondo quanto riferito sino ad ora dall'emittente televisiva siciliana Rei Tv, la bambina ha ingerito per errore quella che inizialmente era sembrata una monetina. In realtà si è poi compreso che si trattava di una batteria a bottone che ha subito arrecato seri danni alla piccola. Dalla batteria si sono infatti liberati gli acidi che hanno causato una perforazione, dando origine a una profonda fistola e compromettendo il tratto intestinale.

La bambina è stata naturalmente trasportata in ospedale in codice rosso. Dopo essere stata stabilizzata dai medici dell'ospedale pediatrico di Cannizzaro, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, dove ha subito un delicato intervento chirurgico indispensabile per salvarle la vita. A quanto pare i medici del reparto di Gastroenterologia sono riusciti a estrarre la batteria per via endoscopica, tuttavia rimane la profonda lesione causata dagli acidi. L'intervento è durato oltre tre ore.

A causa degli ingenti danni

riportati agli organi, la piccola si trova ora ricoverata nel reparto di. Sono ore di profonda angoscia, mentre in molti si domandano come sia riuscita ad entrare in contatto con una batteria.