Dramma a Catania, palazzina crolla dopo esplosione causata da una fuga di gas

Paura stasera a Catania dove una palazzina di tre piani è crollata a seguito di una violenta esplosione. Al momento è in corso l'intervento dei vigili del fuoco, ma tutto fa pensare che la causa sia una fuga di gas.

Secondo le prime informazioni rilasciate dalle autorità locali, l'allarme è scattato nel corso della serata di oggi, martedì 21 gennaio, in via Galerno, nel quartiere San Giovanni Galermo. A un certo punto i residenti hanno udito un terribile boato, per poi veder crollare la palazzina di tre piani, rimasta completamente sventrata e avviluppata dalle fiamme.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati polizia e carabinieri, insieme ai vigili del fuoco dei Nuclei Speciali NBCR. Accorsi sul posto anche gli operatori sanitari del 118 con le ambulanze. Per questioni di sicurezza tutte le persone che abitano nella zona sono state fatte uscire di casa e allonate dalla strada. Sono stati evacuati anche alcuni anziani. Ogni via di accesso all'area interessata è stata transennata per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. In via Galerno si sono presentate anche due squadre dell'azienda del gas catanese, chiamate per risalire alle cause dell'esplosione. Pare infatti accertato che a provocare la deflagrazione sia stata una fuga di gas.

Le immagini della zona sono angoscianti. La palazzina è andata completamente distrutta, e i detriti sono stati lanciati anche per centinaia di metri. Persino alcune auto posteggiate nelle vicinanze sono andate in fiamme. Nella zona si sentirebbe ancora forte odore di gas. La forte pressione avrebbe addirittura fatto saltare i tombini.

I soccorsi sono all'opera per cercare di rintracciare i feriti, anche se non sembrano esserci dispersi. Le squade cinofile, in ogni caso, sono al lavoro. Al momento si parla di almeno otto persone rimaste coinvolte nell'esplosione. Un 66enne ha riportato ustioni sparse, anche sul volto e alla testa, ed è stato trasportato in codice rosso al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro. Feriti anche una 51enne, due vigili del fuoco, due tecnici del gas e due operatori sanitari del 118.

Intanto sono in corso le indagini per tentare di stabilire cosa sia accaduto. Pare che oggi pomeriggio fosse in corso un intervento dei tecnici del gas, che stavano operando sul tratto di strada. Già intorno alle ore 17.00 era stato segnalato forte odore di gas.