Varese, non vuole separarsi e si dà fuoco. Il dramma di un 50enne

Momenti di angoscia questa mattina a Golasecca (Varese), dove un 50enne si è dato fuoco davanti all'abitazione di famiglia. Secondo le informazioni rilasciate sino ad ora dalle autorità locali, l'uomo si trova adesso ricoverato in gravissime condizioni, mentre la moglie e la figlia, rimaste ferite nel tentativo di salvarlo, sono in stato di forte choc.

Cosa è successo

Stando a quanto ricostruito sino ad ora, il drammatico episodio ha avuto luogo questa mattina Golasecca (Varese), intorno alle 6.00. Il 50enne si trovava fermo in auto, di fronte alla casa familiare, e a un certo punto si è cosparso di benzina, per poi darsi alle fiamme. Un gesto disperato che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe motivato dalla separazione in atto con la moglie.

L'allarme è stato dato subito e a raggiungere via Giacomo Puccini, strada in cui si è svolta la tragedia, sono stati gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L'incendio, infatti, si è sviluppando in fretta, coinvolgendo due automobili. I pompieri sono fortunatamente riusciti a domare le fiamme prima che il rogo si estendesse, permettendo ai soccorritori di mettere in salvo il 50enne. L'uomo, divorato dal fuoco, riportava ustioni molto estese e per tale ragione, una volta stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso via elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova adesso ricoverato in gravissime condizioni.

Quanto alla moglie e alla figlia del 50enne, subito accorse per tentare di salverlo, anche loro hanno riportato delle ferite, pur se lievi. Entrambe sono state accompagnate all'ospedale di Circolo di Varese per medicare le bruciature. Le due, di 42 e 13 anni, sono in forte stato di choc.

La situazione

A quanto pare l'uomo soffriva per la separazione in corso con la consorte e ciò lo avrebbe portato a compiere il gesto, che sarebbe stato dunque volontario. Ingente il dispiegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, che hanno lottato per spegnere le fiamme il prima possibile. Sul posto è arrivata anche un'autobotte dal distaccamento di Busto.

Ad occuparsi del caso sono i carabinieri della Compagnia di Gallarate, chiamati sul posto.

Ai militari spetta il compito di fare luce sulla triste vicenda e ricostruire le dinamiche dell'accaduto.