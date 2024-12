Milano 34enne travolta e uccisa sulle strisce da tir pirata. Illesi i suoi gemellini e la loro nonna

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Milano, dove una mamma di 34 anni è morta dopo essere stata investita da un tir. La donna stava passeggiando insieme ai suoi figli piccoli, due gemellini di un anno e mezzo che si trovavano nel passeggino. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per la donna, che ha perso la vita a causa delle gravissime lesioni riportate. A quanto sembra, invece, i piccoli sarebbero rimasti illesi.

Subito dopo l'incidente, l'autista si è dato alla fuga.

Le dinamiche dell'incidente

Secondo quanto riferito sino ad ora, il dramma si è verificato nel corso della mattinata di oggi - mercoledì 11 dicembre - intorno alle 9.40. La vittima, una 34enne peruviana, stava transitando in viale Scarampo, all'incrocio con viale Serra, alla periferia nord-ovest di Milano. Con lei si trovavano i figli di un anno e mezzo, tenuti nel passeggino, e la madre di 59 anni.

L'incidente mortale è avvenuto all'improvviso. Mentre la famiglia stava attraversando le strisce pedonali - con il semaforo verde - un camion ha travolto la donna, prendendola in pieno. Salvi, invece, i gemellini e la nonna, che stava conducendo il passeggino.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di chi si è ritrovato ad assistere alla terribile scena. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, accorsi con tre ambulanze e due automediche. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale sanitario, non è stato possibile fare nulla per salvare la 34enne. La donna era sposata con un uomo di 36 anni che questa mattina non era presente.

Nonna e nipotini sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, ma solo per dei controlli.

Le testimonianze

" Un grosso camion l'ha investita mentre stava attraversando, io ho urlato ma lui non si è fermato ", ha raccontato alle agenzie di stampa un uomo che dice di aver assistito all'incidente di stamani.

" Questo incrocio è sempre stato pericolosissimo, è l'unico luogo per il quale abbiamo detto ai nostri figli di stare molto attenti. Non vanno a scuola in bici proprio a causa di questo incrocio. Non ho visto cosa è successo ma è terribile ", è stato il commento di una residente. " Questo è un quartiere di scuole, per chi svolta a destra da viale Scarampo non c’è un cartello sul rallentare. Spesso io mi fermo in mezzo alle strisce per far attraversare i bambini ", ha aggiunto, preoccupata.

L'autista in fuga

A quanto pare il conducente del tir non si sarebbe fermato dopo l'incidente. L'uomo sarebbe infatti scappato senza prestare soccorso, e la polizia locale lo sta cercando.

Le forze dell'ordine stanno prendendo visione dei filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. Le ricerche si sono estese anche alle tangenziali e alle autostrade.

Secondo quanto appreso da Il Giorno, l'uomo sarebbe stato fermato fuori da Milano.