In due sul monopattino in corsia di sorpasso lungo la A24: le immagini choc

Torna nuovamente al centro dell'attenzione mediatica la questione relativa ai monopattini e all'utilizzo sconsiderato che spesso e volentieri, purtroppo, si vede fare di questi sistemi di trasporto elettrici: stanno facendo in queste ore il giro del web le immagini di due giovani che, carichi di buste della spesa e a bordo di un unico monopattino, sfrecciano in corsia di sorpasso all'interno di una galleria collocata lungo l'autostrada A24.

Il video, rilanciato sulla pagina Instagran del gruppo Welcome to Favelas, è stato ripreso dal passeggero di una vettura che sta viaggiando proprio alle spalle dei due ragazzi: presumibilmente stupito dalla scena, quest'ultimo decide di impugnare il cellulare e di immortalare il pericoloso gesto.

Nei pochi secondi del filmato si vedono due persone a bordo di un unico mezzo elettrico sfrecciare sul lato sinistro della corsia di sorpasso, a breve distanza dal guardrail che separa dalla carreggiata del senso opposto di marcia. Ma non è solo questo aspetto a colpire, dato che sia sul lato destro che su quello sinistro del manubrio del monopattino sono addirittura "appese" due buste di plastica cariche.

Stando alla didascalia apposta a margine del video postato da Welcome to Favelas, si tratterebbe di un "tratto urbano della A24" . Dovrebbe essere, quindi, la parte di autostrada Roma-L'Aquila che poi entra nella Capitale: la galleria è in effetti proprio nella parte conclusiva, che si riconnette con la Tangenziale Est tra Portonaccio e San Lorenzo. I due protagonisti della vicenda sono un ragazzo, che guida il monopattino in mezzo al traffico, e una ragazza, la quale si tiene avvinghiata alla vita del conducente per evitare di cadere. Una scena decisamente pericolosa, non solo per il fatto che tali mezzi di trasporto elettrici sono omologati per un'unica persona, ma anche perchè i tratti stradali a scorrimento veloce sono ad essi preclusi. "Sta fuori", "Ma sei matto oh", si sente dire nel video da qualcuno che osserva la scena.

Appena due settimane fa aveva creato grande dibattito il video ripreso da un bus in cui si vedevano quattro ragazzini a bordo di un unico monopattino sfrecciare sulla corsia preferenziale destinata ai mezzi pubblici e poi immettersi nel traffico della Capitale. Di certo una situazione fuori controllo, per tentare di limitare la quale il governo sta accelerando con l'obiettivo di porre delle regole più stringenti sui monopattini all'interno del disegno di legge di riforma del codice della strada che dovrà ora passare in parlamento.