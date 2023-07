In quattro su un monopattino lungo la corsia del bus: le immagini choc a Roma

Proprio mentre si parla di effettuare una stretta sull'utilizzo dei monopattini elettrici, inserendo delle nuove specifiche norme nel Codice della strada, dalle vie di Roma arrivano le immagini choc di quattro ragazzini sorpresi a bordo di un unico mezzo lungo la corsia preferenziale destinata al trasporto pubblico.

L'episodio si è verificato in viale Eritrea, nel quartiere Africano, ed è stato immortalato, tramite il proprio smartphone, dal passeggero di un autobus che stava percorrendo la medesima corsia. "Una cosa incredibile" , commenta l'uomo, "sono quattro sopra questo ca**o di monopattino" . Il video, inizialmente diffuso in alcune chat Telegram del quartiere e poi caricato sul profilo Instagram di Welcome to Favelas, è divenuto in breve virale, scatenando le reazioni del popolo del web.

Una vera e propria follia, quella di cui si sono resi protagonisti i quattro ragazzini a bordo del mezzo a due ruote, omologato per un solo passeggero. Se già in in due un monopattino inizia a diventare difficile da controllare, figurarsi cosa accade a quattro persone, sebbene, vista l'età, non particolarmente corpulente nè pesanti. I minorenni, avvinghiati l'un l'altro per evitare di cadere, sfrecciano tranquillamente lungo la corsia destinata ai mezzi pubblici, facendo zig zag da una parte all'altra della carreggiata presumibilmente per evitare le buche sull'asfalto.

Manovre pericolosissime da fare in mezzo al traffico della Capitale, anche sei protagonisti della vicenda sembrano non curarsi tanto dei rischi che corrono. Rendendosi conto che alle proprie spalle stava sopraggiungendo un mezzo pubblico, i ragazzini, senza peraltro voltarsi per effettuare lo spostamento con maggiore sicurezza, si dirigono verso sinistra e si immettono nel traffico romano, come se niente fosse.

Per fortuna, almeno da ciò che si evince dalle immagini del breve video che ha spopolato in rete, non è successo nulla, ma a quanto pare gli incidenti sempre più frequenti sui monopattini, alcuni dei quali anche con gravissime conseguenze, non sembrano fungere da deterrente a chi continua a utilizzare questi mezzi elettrici a due ruote in modo totalmente sconsiderato.