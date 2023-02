"Ha fatto da autista al killer". Fermato il complice dell'ergastolano

Luciano Valvo, pregiudicato di 55 anni, è stato fermato perché ritenuto complice del killer che ieri ha ucciso due donne nel Catanese. La procura distrettuale della Repubblica di Catania, "all'esito di serrate e complesse indagini dalla stessa coordinate e svolte dai carabinieri della compagnia di Giarre, supportati dal Nucleo Investigativo del comando provinciale carabinieri di Catania" , ha disposto il fermo nei confronti del 55enne in quanto "gravemente indiziato di aver concorso" con Salvatore La Motta, 63 anni, nell'omicidio di Melina Marino, la donna uccisa nella mattinata di ieri nel comune di Riposto con un colpo di pistola al volto. Poco dopo un altro corpo di donna, appartenente alla 50enne Santa Castorina, era stato rinvenuto in via Roma, poco lontano da Villa Pantano.

L'autista del killer

Secondo quanto emerso fino a questo momento dalle indagini, l’uomo che è stato fermato avrebbe accompagnato a bordo della sua auto, una Volkswagen Golf di colore nero, il presunto killer sul luogo del delitto, nella zona portuale di Riposto. Dopo l’assassinio, Valvo avrebbe riaccompagnato a casa l’omicida. Il presunto complice è stato bloccato dai militari mentre stava abbandonando la propria abitazione. Il sospettato ha preferito fare scena muta e si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande. Intanto, l'uomo è stato trasferito presso il carcere di Catania.

Come si legge in una nota, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, "ha chiesto all'Ispettorato generale di avviare urgenti accertamenti preliminari sui fatti di Catania: il duplice femminicidio che sarebbe stato compiuto da un detenuto ergastolano in permesso premio, che poi si è tolto la vita" .

Il duplice femminicidio

Il cadavere della Marino era stato trovato nei pressi del porto turistico, uccisa con un proiettile alla testa dopo aver fatto benzina. Poco dopo un altro corpo di donna, appartenente alla 50enne Santa Castorina, era stato rinvenuto in via Roma, poco lontano da Villa Pantano. Anche la seconda vittima era stata uccisa con un colpo di pistola al capo. Verso mezzogiorno, Salvatore La Motta si era poi presentato fuori dalla caserma dei carabinieri di Riposto, con in pugno una pistola, affermando di volersi costituire. Nonostante il tentativo da parte dei militari di convincerlo ad abbandonare l’arma e a non commettere alcun gesto insensato, il 63enne aveva infine puntato la pistola alla testa e premuto il grilletto.

Perché l'omicida era libero

Il presunto killer delle due vittime era un detenuto a cui era stata concessa la detenzione in semi libertà che stava usufruendo di una licenza premio. Proprio ieri avrebbe dovuto fare rientro nel carcere di Augusta, nel Siracusano. La Motta era stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise e d’Appello di Catania per associazione per delinquere di stampo mafioso per gli omicidi di Leonardo Campo e Cosimo Torre. Il 63enne era stato accusato di essere uno dei componenti del “gruppo di fuoco” che il 4 gennaio del 1992 aveva ucciso il 69enne Leonardo Campo. Secondo gli investigatori, era una dei capi storici della malavita di Giarre.