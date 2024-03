Edoardo Galli ritrovato alla stazione di Milano: come sta

Lo hanno individuato questa mattina, intorno alle alle 7.45, nella stazione centrale di Milano, mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa, a Colico. Una coppia di viaggiatori ha riconosciuto Edoardo Galli, il 16enne scomparso lo scorso 21 marzo da Colico, e ha immediatamente avvisato personale dipendente di Fs Security che, a sua volta, ha richiesto l'intervento della polizia ferroviaria.

Il ritrovamento

La donna, che si accingeva a partire insieme al suo compagno, ha visto Galli in prossimità di una biglietteria automatica. Il volto del ragazzo non risultava nuovo ai viaggiatori, i quali, dopo aver fatto un veloce riscontro su internet, hanno avuto la certezza che si trattasse del 16enne scomparso. A quel punto, la coppia ha avvertito il personale della security ed è intervenuta immediatamente la polizia ferroviaria.

L'indagine

Il giovane non ha negato di essere Edoardo Galli ai poliziotti che si sono avvicinati a lui e ha detto loro che stava acquistando il biglietto per tornare a casa dai genitori. Il 16enne è in ottime condizioni di salute e, dai primi riscontri, sembrerebbe non abbia trascorso gli ultimi giorni a Milano dove invece sarebbe rientrato per prendere il treno che lo avrebbe riportato a Colico. Gli inquirenti sono adesso al lavoro per scoprire dove si è recato nell’ultima settimana il ragazzo, se qualcuno l’ha ospitato e i motivi dell’allontanamento.

La vicenda

Il giovane, che ha il doppio passaporto italiano e russo come la mamma, Natalia, si era allontanato il 21 marzo: uscito di casa, non era andato al liceo a Morbegno, in provincia di Sondrio, dove frequenta il terzo anno, ma aveva fatto preso un treno per Milano e da lì si erano perse le sue tracce. Un'immagine di quel giorno nella stazione centrale di Milano lo ritraeva con uno zaino e un sacco a pelo.

Il papà Alessandro e la mamma Natalia avevano lanciato anche in tv appelli al figlio perché desse sue notizie.