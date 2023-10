Pedone investito da un bus a Milano: morto 48enne

Dopo la scomparsa del medico pensionato Tommaso Pignataro, deceduto il 5 ottobre dopo essere stato investito da un furgone lo scorso lunedì sul controviale di Palmanova, arriva stamani la notizia di un'altra tragica morte sulle strade di Milano. Un 48enne ha infatti perso la in viale Forlanini, dopo essere stato travolto da un autobus Atm.

Non si ferma dunque la strage sulle vie del capoluogo meneghino, malgrado i provvedimenti presi dall'amministrazione locale. Ormai i numeri hanno assunto i connotati di una vera e propria emergenza, e la preoccupazione è tanta.

L'incidente in viale Forlanini

Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, che in queste ore ascolteranno eventuali testimoni e si occuperanno dei rilievi, ottenendo informazioni necessarie per ricostruire la vicenda. Secondo quanto trapelato sino ad ora, il dramma si sarebbe verificato in viale Forlanini, all'angolo con via Eugenio Bellosio. Si tratta della strada che conduce all'aeroporto di Linate.

L'incidente si è verificato intorno alle 9.30 di stamani, domenica 8 ottobre. Stando a quanto ricostruito la vittima, un uomo di 48 anni, stava camminando per strada quando è stato investito da un autobus Atm. Immediata la chiamata ai soccorsi, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

La tragedia

A raggiungere tempestivamente la zona sono stati gli operatori sanitari di Areu, arrivati con un'automedica. I soccorritori hanno però solo pututo constatare il decesso del 48enne, trovato senza vita. Anche gli agenti della polizia locale si sono recati sul posto subito dopo aver ricevuto la segnalazione dell'incidente, così come i vigili del fuoco. Starà ora ai poliziotti fare luce sulle dinamiche dell'accaduto e capire come si sia arrivati a questa ennesima tragedia.

Il conducente del bus, trovato sotto choc, è un uomo di 50 anni. Gli operatori sanitari lo hanno soccorso. Per via dell'incidente, alcune corse dei mezzi Atm sono state deviate su altre strade, così da consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi.

A Milano è emergenza

Non si fermano, dunque, gli incidenti che vedono coinvolti pedoni e ciclisti. Per cercare di porre rimedio a una situazione sempre più preoccupante, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo di sensore per l'angolo cieco per i mezzi pesanti, e ha istituito una Task force di esperti che avranno il compito di aiutare l'amministrazione a individuare le zone più a rischio e pensare a interventi da attuare.