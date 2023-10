Milano, un altro pedone morto dopo un incidente: il decimo dal 2023

Ennesima vittima sulle strade di Milano: il pedone di 82 anni ricoverato all'ospedale Niguarda dopo essere stato investito sul controviale di Palmanova è infatti deceduto nelle ore scorse. A perdere la vita è il medico in pensione Tommaso Pignataro: malgrado l'impegno del personale ospedaliero, non è stato possibile salvarlo. I medici hanno infatti decretato la cessazione dell'attività cerebrale.

L'incidente lunedì

Il terribile incidente che ha visto coinvolto l'anziano si è verificato lo scorso lunedì mattina. La vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali sul controviale di Palmanova, all'angolo con via Bresciani Turroni, quando, più o meno all'altezza del civico 133, è stato travolto da un furgone. Una fatalità avvenuta proprio nel giorno in cui nel capoluogo meneghino entrava in vigore l'obbligo per i camion di circolare con il sensore per l'angolo cieco. Una misura più che mai fondamentale, visti i tragici numeri dei pedoni/ciclisti rimasti coinvolti in incidenti anche mortali.

Tommaso Pignataro è stato preso in pieno dal furgone e l'autista, accortosi di quanto accaduto, si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla vittima. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari di Areu e gli agenti della polizia locale, che hanno ascoltato i testimoni e provveduto ad effettuare i primi rilievi. A quanto pare il mezzo pesante si stava dirigendo verso la periferia di Milano quando ha impattato contro l'82enne.

Pignataro è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Al suo ingresso nel nosocomio si trovava in arresto cardiaco. In questi giorni l'anziano ha lottato fra la vita e la morte, fino al triste esito di oggi, quando i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del paziente. Con la morte di Tommaso Pignataro si è arrivati al decimo pedone che ha perso la vita nel 2023 a Milano dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il cordoglio e le indagini

Medico in pensione, Pignataro era stato primario del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva al Fatebenefratelli. L'uomo ha lasciato la moglie e due figli. Dopo la notizia del decesso, il 66enne di origini dominicane che si trovava alla guida del furgone Ford Transit dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.